Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasion – Hier moet je op letten als je een Skoda Kodiaq koopt

Middenklasse SUV-modellen zijn populair, want ruimte is in een gezinsauto wenselijk. Voor zo’n 20.000 euro is het occasionaanbod groot. Deze keer kijken we naar de Skoda Kodiaq.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment, dit keer de Skoda Kodiaq.

Middenklasse SUV-occasion voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een middenklasse SUV voor maximaal 20.000 euro. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je deze niets? Kijk dan naar onze alternatieven, de Ford C-Max en Peugeot 3008. Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws en de leukste occasions? Abonneer je de op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Skoda Kodiaq (2017 – 2021)

Als ruimte ècht heel belangrijk is, dan komt de Skoda Kodiaq in beeld. Met vijf zitplaatsen is er liefst 650 liter bagageruimte beschikbaar. Kijk, dàt is volume! Op de tweede zitrij is ook volop ruimte voor drie volwassenen.

Het dashboard is wat sober, maar de bediening is duidelijk en ook de voorstoelen zitten prima. De afstemming van het onderstel is nogal stevig.

Caravantrekkers moeten weten dat het aanhangwagengewicht verschilt per motor (van 1.600 tot 2.300 kg). De 1.4 TSI haalt 1 op 14, de moderne 1.5 TSI is nog wat zuiniger.

Waar moet je op letten bij de Skoda Kodiaq?

Bij de benzineversies van de Skoda Kodiaq is alleen bij exemplaren met automatische transmissie een raar euvel bekend. Als je ‘m in de P-stand zet, dan kàn het gebeuren dat dit op het dashboard niet goed wordt weergegeven.

De techniek ‘denkt’ dan dat de auto dus niet in de P staat, waardoor bijvoorbeeld de portieren niet meer elektronisch zijn te sluiten. Het is een relatief kleinigheidje, een goede garage kan dit oplossen.