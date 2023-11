Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1 start proef met AI om track limits beter te controleren

De Formule 1 experimenteert dit weekend in Abu Dhabi met kunstmatige intelligentie (AI) om het buiten de baan rijden van coureurs beter te controleren. De organisatie van de raceklasse was op zoek naar een oplossing nadat het dit seizoen meerdere keren lang had geduurd voordat er straffen werden uitgedeeld voor het overschrijden van de ‘track limits’.

Stewards zeiden eerder deze maand dat het niet vaak genoeg lukt om de overtredingen af te straffen. Zij wilden voor de start van het volgende seizoen een oplossing. Dit weekend is in Abu Dhabi de laatste grand prix van dit jaar.

Met het inzetten van AI hoopt de Formule 1 minder mensen te hoeven inzetten en ook sneller uitsluitsel te hebben. De Computer Vision-technologie moet op basis van camerabeelden mogelijke overschrijdingen selecteren, waarna mensen bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding.

In de Formule 1 is sprake van een overtreding van de track limits als alle vier de wielen buiten de randen van de baan belanden. Na meerdere waarschuwingen volgt een tijdstraf.

ANP