Deze kleine Suzuki Carry camper is ‘Kei’ gaaf

Campers zijn ontzettend populair, maar ook duur. Een Schotse creatieveling vond hier een oplossing voor en maakte van zijn kleine Suzuki Carry een camper.

Begin dit jaar braken we wij al even een lans voor de Kei-campers. Je ziet ze nog maar weinig op de weg rijden, maar zijn toch een grappige optie als je goedkoop op pad wil. Wil je zelf zo’n betaalbare Kei-camper, zie dan hier 3 Japanse Kei-busjes zijn unieke basis voor een micro-camper.

Suzuki Carry als kleine Kei-camper

Het eerste busje in dat lijstje is een Suzuki Carry, een kleine Kei-auto van slechts 3,1 meter lang. De Schot Calum heeft een camper gemaakt van het busje, en die is verrassend praktisch.

De camper biedt een klein keukentje, ruimte om te zitten (achter de voorstoelen), een tafeltje, opslagruimte en een nogal primitief bed. De platgeklapte bestuurdersstoel is namelijk 75 procent van je bed. Niet echt comfortabel, al hoort dat wellicht bij de beleving van een micro-camper.

Ook een bescheiden aandrijflijn

De aandrijflijn van de Suzuki Carry is ook micro te noemen. De krachtigste motorisering die in de achtste generatie Carry geleverd is, is een 970cc viercilinder met maximaal 45 pk. De camper van Calum heeft deze motor, maar met iets minder vermogen. Zijn kampeerwagen levert zo’n 40 pk.

Naast de grootste cilinderinhoud, heeft de schot ook de versnellingsbak die je wil. De Kei-bus is met een automaat geleverd met 3 verzetten en een handbak met 4 of 5 versnellingen. Deze laatste versie wil je om toch nog enigszins vermogen uit de kleine vierpitter te halen.

Suzuki Carry (camper) in Nederland lastig te vinden

Hoewel het een leuk idee is om een Suzuki Carry tot camper om te bouwen, moet je goed op zoek als je een Carry wil vinden. In Nederland staan ze niet of nauwelijks te koop. Op de Duitse markt wordt en zo nu en dan eentje aangeboden.