Met deze occasion van 10.000 euro kan je zorgeloos autorijden

Je bent geen ‘autoliefhebber’, maar ja, je kunt niet zonder een auto voor al je vervoer: woon-werkverkeer, boodschappen, sociale contacten, noem maar op. Je wilt vijf deuren, kunt tien mille besteden en je wilt vooral geen gezeur. Gewoon zorgeloos autorijden!

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een betrouwbare en leuke tweedehands auto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Hyundai i30 niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag

Hyundai i30 (2011 – 2017)

Er bestaan nauwe banden tussen Hyundai en Kia, die merken zijn zo’n beetje ‘broer en zus’. Zodoende zijn er volop technische overeenkomsten tussen beide middenklasse-modellen. De 1,6 liter benzinemotor wordt aangeduid met ‘GDI’, wat wel eens tot verwarring leidt (‘Gasoline Direct Injection’). Met deze motor (99 kW/135 pk) rijdt de i30 normaal gemiddeld 1 op 14.

Het interieur is ruim genoeg voor vier volwassenen. Het bijna futuristische dashboard staat de bediening gelukkig niet in de weg. De bagageruimte is met 380 normaal voor dit formaat auto. Hij rijcomfort van de i30 is dik in orde. Bij een autobedrijf in Veendam staat een keurige donkergrijze 1.6 ‘i-Motion’ (2012, 104.000 km) voor 9.980 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Bij Hyundai’s die veel korte stukjes rijden, komt het voor dat het stop-/startsysteem niet werkt. Dat doet het alleen onder ideale omstandigheden. Door vaak te starten wordt de accuspanning lager en dan schakelt het systeem zichzelf uit. Oplossing: maak een lekkere rit, een kilometer of vijftig, dan werkt het weer.

Het komt ook voor dat het motorolielampje op het dashboard blijft branden, terwijl de olie op peil is. Drie keer het contact aan en ui: opgelost. Tja… kunnen we dat pech noemen? Niet echt, hè?