AliExpress-versie van de Porsche Panamera komt naar Nederland

De kop boven dit artikel klinkt misschien ietwat oneerbiedig, maar we dachten direct terug aan de eerste generatie Porsche Panamera toen we de achterzijde van de Ora 07 zagen. Het is een model van Great Wall Motor, dat op weg is naar Nederland. Wat GWM precies (van plan) is, leggen we je nu uit.

Great Wall Motor is een Chinese autofabrikant met bijna 80.000 werknemers dat vorig jaar zo’n 1.060.000 auto’s verkocht, verdeeld over meerdere submerken. Wey en Ora zijn daarvan de belangrijkste voor ons. In tegenstelling tot veel andere Chinese merken die de laatste jaren voet hebben gezet op Europese bodem, maakt GWM meer dan enkel elektrische auto’s.

Hybrides van Wey

Zo produceert dochtermerk Wey (nu nog) hybrides. Het gaat om de Wey 03 en zijn grotere broer de 05, die beide een 2,0-liter viercilinder turbomotor in de neus hebben. Tegelijkertijd hebben ze ook een flink volledig elektrisch rijbereik dankzij een enorm accupakket in de bodem. Meer weten over dit submerk? Bekijk dan onze rijtest met de Wey 03.

Hoewel GWM zijn dochterbedrijven eerder als eigen merken op de markt wilde zetten, is inmiddels bekend dat ze toch allemaal onder de Great Wall Motor-vlag zullen vallen. De Wey 03, zal dan ook de GWM Wey 03 heten.

GWM Ora als Porsche Panamera en Kever look-a-like

Ondanks dat ze een totaal andere designtaal hebben, geldt hetzelfde voor de volledig elektrische Ora-modellen, die ook naar Nederland komen. Op de Shanghai Motor Show troffen we eerder al de seksistische Ora Ballet Cat, die oogt als een slap aftreksel van de iconische Volkswagen Kever.

🤔 De aparte modelnamen van GWM Je mag blij zijn dat GWM een getalletje aan zijn Wey en Ora-modellen heeft gehangen. In China heten Ora 03 en 07 namelijk de Funky Cat en Lightning Cat. Voor Wey geen kattennamen, maar koffiesoorten. De GWM Wey 03 en 05 heetten eerder nog de Coffee 02 en Coffee 01, en in China heten ze nog altijd de Mocha en Latte.

De Ballet Cat zul je niet gauw op de Nederlandse weg zien, maar de GWM Ora 03 en 07 wel. De getallen worden gebaseerd op het formaat. De 03 is een compacte hatchback die verrassend fris oogt en de 07 is een forse sedan die vermoedelijk een iets minder positieve indruk maakt.

GWM Ora 07 doet denken aan Porsche Panamera

Ken je dat groepsspelletje waarbij je in een kring zit en één voor één een zin doorfluistert, die daardoor steeds meer verandert? Bij de Ora 07 lijkt het alsof dat spel met de eerste generatie Porsche Panamera is gedaan. GWM vertelt ons dat de verkoopverwachting van dit model, mede doordat het een sedan betreft, niet hoog is in Europa. De Ora 07 dient vooral als designstatement. Juist ja.

Wat GWM wel knap doet, is het zoveel mogelijk zelf ontwikkelen van zijn auto’s. Zo zijn niet alleen de verbrandingsmotoren en versnellingsbakken in de Wey-modellen van eigen makelij, ook de accupakketten in zijn andere auto’s maakt GWM zelf.

Svolt als eigen batterijfabrikant

Daarvoor heeft het Svolt opgericht. Een inmiddels beursgenoteerd bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van batterijen. De verwachting is dat Svolt in 2025 meer dan 100 gWh aan accupakketten zal produceren, dat zijn meer dan 2 miljoen 50 kWh-accu’s.

In sommige Europese landen zijn de GWM-modellen al te koop en als het aan de Chinezen ligt, zal Nederland snel volgen. Het merk wil het liefst zo snel mogelijk toetreden tot de volledige Europese markt, want volgens het Chinese autoconcern sluit de nu nog geopende window of opportunity zich snel. Op dit moment wordt nog gezocht naar een Nederlandse importeur.