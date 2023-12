Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlands racetalent Van Hoepen naar Formule 3

Het 18-jarige Nederlandse racetalent Laurens van Hoepen rijdt komend seizoen in de Formule 3. Dat heeft zijn Franse team ART Grand Prix bevestigd.

Van Hoepen was de afgelopen twee jaar actief in de Formula Regional European Championship, waarin hij in Zandvoort twee podiumplaatsen behaalde. De coureur uit Wassenaar sloot het seizoen af op de tiende plek. Eerder was Van Hoepen succesvol in de kartsport.

De jonge coureur reageerde opgetogen op zijn promotie. “Ik ben erg blij dat ik met ART Grand Prix de stap naar de Formule 3 kan maken. Dit wordt mijn derde jaar bij het team en de afgelopen twee jaar hebben we elkaar goed leren kennen. Volgend jaar wordt spannend en ik heb er alle vertrouwen in dat ART Grand Prix en ik goed werk kunnen leveren”, aldus Van Hoepen.

