Als de aarde ooit stilvalt, brengt deze Mercedes-AMG hem weer op gang

Als de aarde ooit langzamer begint te draaien, hebben we een groot probleem, maar in ieder geval hebben we dan een oplossing achter de hand. Deze Mercedes-AMG SL 63.

Hij is niet zomaar een Mercedes-AMG SL 63. Hij is een Mercedes-AMG SL 63 E-Performance. En dat betekent dat hij niet 585 pk en 800 Nm levert, maar 816 pk en 1420 Nm.

Mercedes-AMG SL 63 hybride

Wauw! Dat is genoeg koppel om een Airbus A380 te slepen of de wereld te jumpstarten. De nieuwe SL 63 speelt het klaar met een hybrideaandrijflijn, die een 4,0-liter twinturbo V8 combineert met elektrokracht.

De Mercedes-AMG SL 63 E-Performance sprint in 2,9 seconden naar 100 km/h (de ‘gewone’ SL 63 is 0,7 seconden minder snel) en haalt een topsnelheid van 317 km/h.

Kleine elektrische actieradius

Zijn 204 pk leverende elektromotor wordt gevoed door een 6,1 kWh-batterij, die uiteraard niet garant staat voor een flinke elektrische actieradius. Al na zo’n 13 kilometer is de koek op.

De Mercedes-AMG SL 63 E-Performance is uitgerust met koolstofkeramische remschijven, rolstabilisatie, adaptieve dempers en actieve aerodynamica. Wat de E-Performance weegt, is niet bekend, maar het zal een stuk meer zijn dan de 1870 kilo van de SL 63.

Waarom zit die laadklep daar?

Onbegrijpelijk is de positie van de laadklep. Die zit pontificaal rechts achterop, naast de kentekenplaat. Mercedes doet dat bij meer plug-in hybridemodellen en het staat zó lelijk.

Verder is de SL 63 E-Performance een imposante verschijning natuurlijk, met als onderscheidende elementen zijn rode typeaanduiding.

Relatief lage CO2-uitstoot

In theorie zou de hybrideroadster genoegen moeten nemen met 1 liter benzine voor iedere 13 kilometer. Zijn CO2-uitstoot van 175 g/km is lager dan die van de andere SL’s, dus dat scheelt vast in de prijs, die nog niet bekend is.

De Mercedes-AMG SL 43 met 381 pk is er vanaf 172.655 euro. Voor de SL 55 en SL 63 betaal je minimaal 246.930 en 279.132 euro. Ze zijn 476 en 585 pk sterk.