Deze Mercedes S-Klasse is ‘simply the best’ en ‘better than all the rest’

En zo kunnen we nog even doorgaan. Schrijven dat we met deze Mercedes S-Klasse W140 graag ‘Tonight’, als een ‘Typical Male’, naar de ‘Nutbush City Limits’ zouden rijden om een ‘Private Dancer’ op te halen.

Je raadt het, deze Mercedes S-Klasse was ooit van Anna Mae Bullock. Pardon, Tina Turner, een van de succesvolste artiesten aller tijden, met een carrière die van 1959 tot en met 2009 liep.

Hield van snelle auto’s

Turner overleed in mei dit jaar op drieëntachtigjarige leeftijd. Ze woonde al bijna dertig jaar in Zwitserland en had kennelijk een uitstekende autosmaak. Naar eigen zeggen hield Turner van snelle auto’s.

Ze had ooit een Jaguar XJ6, Jaguar E-Type en kocht in 1984 zowaar een Lamborghini LM002 – de Rambo-Lambo – van het geld dat ze met haar album Private Dancer verdiende.

Mercedes S-Klasse uit 1995

Toen Turner begin jaren negentig naar Zwitserland verhuisde, had ze een nieuw setje wielen nodig en dat werd deze Mercedes S 320 uit de W140-reeks. Hij stond eerst op naam van EMI Records AG, de platenmaatschappij, maar kwam al snel in het bezit van Turner zelf.

Primitieve parkeerhulp

De S 320 is zwart met een zwart interieur en houten details op het dashboard. Grappig, dit exemplaar is nog een W140 met de uitschuifbare ‘stokjes’ links en rechts op de achterkant. Ze zijn een primitieve vorm van parkeerhulp, waarmee de bestuurder beter kan zien waar de auto eindigt.

Zescilinder lijnmotor

Onder de motorkap van deze Mercedes S-Klasse ligt een 3,2-liter zescilinder lijnmotor met 231 pk en 315 Nm koppel. Daarmee haalt-ie een top van 230 km/h en gaat-ie in 8,9 seconden naar 100 km/h.

Onder de hamer

Deze Mercedes S-Klasse van Tina Turner gaat op 25 november, vandaag dus, onder de hamer. Veilinghuis RM Sotheby’s verwacht dat de limousine tussen de 40.000 en 60.000 euro gaat opleveren.