De allereerste Europese turbo-auto is angstaanjagend leuk! De BMW 2002 Turbo (1973)

De BMW 2002 Turbo is vijftig jaar oud en cooler dan de eerste generatie M3. Breed, compact, agressief en toch een uitvoering om te aanbidden. Hij weet de altijd maar zo bewierookte M3 door zijn explosieve turbomotor met 170 pk zelfs bij te houden.

Maar een succes werd de 2002 Turbo niet, want hij was gedoemd om te mislukken. De BMW 2002 Turbo heeft een bijzonder slechte reputatie door zijn listige rijgedrag.

De BMW 2002 Turbo is een listige auto

Van de zestien exemplaren die in Nederland zijn verkocht, werden er alleen al in de eerste twaalf maanden acht stuks platgereden. De helft! De meeste sneuvelden in een kansloze strijd tegen de eruptie van trekkracht.

Het turbogat moet een krater zijn. Van niets naar alles in een oogwenk. Het inkomen van de turbo wordt omschreven als een executie. Een klap waarvan je weet dat hij komt, maar die toch verrast en alles verandert. Gillende banden, rook, dichtgeknepen ogen, horror en de crash.

Er zijn meer redenen voor het mislukken van de BMW 2002 Turbo. In de nazomer van 1973 startte de productie en in oktober brak de wereldwijde oliecrisis uit. In die periode bleek geen plek voor een benzineslurpend, met opvallende stickers beplakt snelheidsmonster.

2002 Tii De BMW 2002 Turbo is in de basis een 2002 tii.

De 2002 Turbo belandde in een perfecte storm en na ruim een jaar viel het doek. Slechts 1.672 stuks zijn er gebouwd, maar een legende was geboren.

150.000 euro

Het tegengas en zijn korte bestaan hebben de BMW 2002 Turbo inmiddels een iconische status bezorgd. Misschien is hij wel groter dan de M3 van de E30-serie waarover het altijd gaat.

Deze Brutus van de 02-serie was het eerste productiemodel in Europa met een turbocompressor en zette daarmee een trend. Hij is ook zeer exclusief. Van die net geen 1.700 gebouwde exemplaren zouden er door zijn zelfdestructieve gedrag nog maar enkele honderden resteren. Daardoor kost een goede 2002 Turbo tegenwoordig 150.000 euro!