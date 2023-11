Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Citroën C3 – problemen, prijzen en uitvoering

De Citroën C3 is een opvallende hatchback met een ontspannen karakter. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

De derde generatie Citroën C3 verbindt onderscheidende vormgeving met hippe details aan comfortabele rijeigenschappen. Ook als occasion is de B-segmenter een goede keuze voor mensen die kleur, vrolijkheid en comfort in hun automobiele leven willen brengen.

Carrosserie Citroën C3

De nieuwe C3, modelcode SX, is langer, lager en breder dan zijn voorganger. De vormgeving haalt inspiratie uit de C4 Cactus. Met dit model deelt de C3 onder meer het nieuwe familiegezicht en het ‘zwevende’ dak. Afhankelijk van het uitrustingsniveau zorgen airbump-luchtkussens en zwarte kunststof stootlijsten en spatbordverbreders voor een avontuurlijke uitstraling.

Andere personalisatiemogelijkheden zijn er in de vorm van contrasterende dakkleuren, kleuraccenten en stickersets. Led-verlichting en een vast panoramadak zijn fabrieksopties. In het voorjaar van 2020 krijgt de C3 een facelift. Het vernieuwde model is herkenbaar aan een gewijzigd vooraanzicht, nieuwe led-koplampen en achterlichten, airbumps met drie luchtkussens en nieuwe kleurcombinaties en personalisatiemogelijkheden.

Interieur Citroën C3

Ook het interieurontwerp is prettig afwijkend in vergelijking met andere auto’s in het B-segment. Het minimalistische dashboard herbergt een analoog instrumentencluster, afgeronde rechthoekige ventilatieroosters en een radio of 7-inch infotainment-touchscreen. Er is keuze uit vier ‘ambiances’ met verschillende bekledingsstoffen, kleuren en kleuraccenten.

Het materiaalgebruik, de bouwkwaliteit en de afwerking zijn een grote stap vooruit ten opzichte van het vorige model. Voorstoelen met dikke kussens en zachte bekleding zorgen voor groot zitcomfort. Ondanks de toegenomen wielbasis is de been- en zitruimte op de achterbank eerder klasseconform dan toonaangevend groot. De bagageruimte meet 300 liter. Fabrieksopties zijn onder meer navigatie, DAB+, Apple CarPlay/Android Auto, een geïntegreerde dashcam, diverse actieve rijhulpsystemen, parkeerhulp en keyless entry. De facelift brengt onder meer nieuwe Advanced Comfort-stoelen en nieuwe connected diensten.

Motor

Het motoraanbod bestaat uit driecilinder PureTech-benzinemotoren en viercilinder BlueHDi-dieselmotoren. Op benzinevlak is er keuze uit een atmosferische 1.1 (68 pk, 95 Nm) en 1.2 (82 pk, 118 Nm) driecilinder. De sterkste 1.2-benzinemotor heeft een turbolader (110 pk, 205 Nm). Dieselmotoren zijn de 1.6 BlueHDi (75-100 pk, 233-254 Nm) en de 1.5 BlueHDi (100 pk, 250 Nm). Bij de 1.2 PureTech-motoren is de conditie van de oliegesmeerde distributieriem het belangrijkste aandachtspunt.

Onder bepaalde omstandigheden kan de distributieriem afbrokkelen, waarna loslatende rubberdeeltjes motorschade kunnen veroorzaken. Voor getroffen auto’s is een terugroepactie opgezet. Het is een pluspunt als de distributieriem aantoonbaar is vernieuwd. De reguliere vervangingstermijn van de riem is 100.000 kilometer of zes jaar.

Transmissie

De Citroën C3 heeft altijd voorwielaandrijving. De 1,1-liter en 1,2-liter benzinemotor zijn verbonden met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Tegen meerprijs is de 1.2 PureTech-turbomotor leverbaar met een EAT6 zestraps automaat met koppelomvormer. Vanaf het voorjaar van 2018 levert Citroën de 1.2 PureTech 110 pk met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Wielophanging Citroën C3

De C3 deelt zijn opgefriste PF1-platform met zijn voorganger en met concerngenoten zoals de Peugeot 208. De onderstelconfiguratie is vertrouwd en bestaat uit een onafhankelijke voorwielophanging en een semi-onafhankelijke achterwielophanging met torsie-as. Gelukkig doet het merk geen halfbakken beloften voor wat betreft sportiviteit en dynamiek. De besturing en onderstelafstemming zijn nadrukkelijk comfortabel. Dat is wel zo duidelijk en precies wat je van het merk verwacht. De wielmaten starten bij 15-inch staal met wieldoppen en eindigen bij 17-inch lichtmetaal.

Welke moet ik hebben?

Met een massa tussen 1.050 en 1.300 kilo is een stevige motorisering geen overbodige luxe. De 1.2 PureTech met 82 pk is de ondergrens voor acceptabele prestaties.

Met de 1.2 PureTech 110 pk-turbomotor rijdt de C3 net zo vlot als hij oogt. Hetzelfde geldt voor de BlueHDi-dieselmotoren. Instapmodel Live is een karig uitgeruste lokdoosuitvoering (15-inch wieldoppen, Pack Safety, radio/cd), zodat de meeste mensen kiezen voor de Feel (15-inch wieldoppen, mistlampen voor, airco) en Shine (16-inch wieldoppen, airbumps, leren stuur, climate control, Mirror Screen). Daarnaast zijn uiteenlopende actiemodellen uitgebracht waaronder de You!, de C-Series en de Elle.

Moet de Citroën C3 het worden?

De introductie van de Citroën C3 ligt alweer ruim zeven jaar in het verleden. Toch maakt het model een onveranderd frisse indruk tussen leeftijdsgenoten en jongere concurrenten in zijn klasse. De vormgeving van buiten- en binnenkant, aansprekende kleurcombinaties en uitgebreide personalisatiemogelijkheden blijven uitstekende redenen om voor de C3 te kiezen. Ook fans van comfortabele stoelen en comfortabele rijeigenschappen doen met de Franse hatchback in het B-segment een onderscheidende en prettige anders dan anders occasionaankoop.

Tijdlijn Zomer 2016 – introductie Citroën C3 Voorjaar 2020 – facelift, 1.5 BlueHDi 2021 – C3 Saint James Edition, C3 You! 2022 – C3 C-Series, C3 Elle Najaar 2023 – introductie Citroën ë-C3

Dit kosten ze

Prijzen voor de Citroën C3 starten bij 8.275 euro voor een 1.2 PureTech 82 Feel (2018, 177.000 km). Voor 8.900 euro staat een 1.2 PureTech 110 Shine (2018, 171.000 km) te koop. De goedkoopste automaat is een 1.2 PureTech 110 Feel (2017, 156.000 km) voor 11.450 euro. Een C3 met minder dan 100.000 kilometer ervaring is vanaf 9.000 euro te koop.

Een 1.2 PureTech 82 Feel (2017, 74.000 km) kost 8.950 euro en een 1.2 PureTech 82 Shine (2017, 90.000 km) kost 10.940 euro. De vanafprijs voor het faceliftmodel is 13.000 euro (1.2 PureTech 82, Feel, 2020, 73.000 km). Diesels zijn zeldzaam en kosten 10.000-13.000 euro.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 29,13

Remschijven voor, per set € 74,28

Michelin Primacy 4 plus, 205/50 R17, per stuk vanaf € 135,66

Distributieriemset inclusief rollen, vanaf € 143,08

Koppeling inclusief druklager, vanaf € 100,47

Prijzen gelden voor een Citroën C3 1.2 PureTech 82 van 2018 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 175,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 275,–

Het onderhoudsinterval (1.2 PureTech 82) is maximaal 25.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Citroën C3

+ onderscheidend design

+ personalisatiemogelijkheden

+ uitgesproken comfortabel

Minpunten Citroën C3

– oppassen voor PureTech-problemen

– instapmodel erg kaal