Oud VW-busje maakt Tesla Cybertruck genadeloos af in offroadtest

De Tesla Cybertruck lijkt dominant in elke vergelijkende test. Toch weet deze Volkswagen T3 uit 1986 de elektrische pick-up van Elon Musk af te troeven in een offroadproef.

Eind november vond het delivery event plaats van de Tesla Cybertruck. De eerste tien klanten kregen na vier jaar wachten hun EV uitgeleverd en de rest kreeg eindelijk een beter beeld van de stalen pick-up.

Tesla Cybertruck triomfeert in eigen tests

Elon Musk toonde verschillende vergelijkende video’s. Zo hield Tesla een tractor pulling-wedstrijdje met een Ford F-150 Lightning, Rivian R1T en een Ford F-350 diesel.

Ook sprintte de Tesla Cybertruck nek-aan-nek over de dragstrip met Porsche 911 Carrera, terwijl de Cybertruck een andere 911 op een trailer voortsleepte. Later bleek het echter niet om een quarter mile, maar om een 1/8 mile-race te zijn gegaan.

Afgetroefd door oud VW-busje

Niet geheel verrassend triomfeerde de Tesla keer op keer. Bij de eerste bocht zou het verschil met de ‘slechts’ 385 pk sterke 911 gauw duidelijk worden. Dat neemt niet weg dat de 845 pk sterke pick-up op veel fronten zeer indrukwekkend is.

Toch moet de Tesla Cybertruck zijn meerdere erkennen in een oude Volkswagen T3 Vanagon. De twee totaal verschillende voertuigen hebben nooit oog in oog gestaan, maar de eigenaar van het VW-busje bezocht de exacte plek waar de EV eerder op offroadavontuur ging: Hollister Hills State Vehicular Recreation Area.

“Dit is een van de bekendste obstakels hier”, vertelt de Amerikaanse Volkswagen T3-eigenaar Riley Monthule als hij bij een steile helling met grote betonnen traptreden staat. Deze zijn bedoeld om je offroader grondig te testen. “Hier leek te Tesla Cybertruck in de video moeite mee te hebben.”

Volkswagen T3 offroad

Met zijn Volkswagen, waar overigens een Subaru EJ22-motor in ligt, waagt Monthule zich aan dezelfde proef. Waar de grond erg droog was toen de Ev zijn poging deed, is het juist modderig wanneer het VW-busje bij de helling verschijnt. Monthule wacht tot het iets droger is, zet alle drie differentiëlen in zijn aandrijflijn vast en klimt vervolgens met de grootste eenvoud naar boven.

Reacties op de Tesla Cybertruck zijn al vanaf het begin zeer verdeeld. En hoewel het haters nu weer wat munitie hebben, is het te makkelijk om te zeggen dat de Cybertruck faalt in het terrein.

Niet alleen overwon de elektrische pick-up het obstakel (zij het met een beetje moeite), ook weegt de EV volgens de eigenaar ruim een ton meer. Daarnaast meende Monthule dat de Tesla Cybertruck niet door een zeer ervaren offroader werd bestuurd. Wij zien de rematch graag tegemoet.