Deze knotsgekke Lamborghini is een brute offroader

De wereld van supercars is heel serieus, liefhebbers en kopers vechten erom tienden van seconden en elke pk. En dan zijn er nog fanatieke discussies over de black magic van rijeigenschappen, imago en natuurlijk looks. In een Lamborghi Huracán Sterrato lach je daar allemaal om.

In een Huracán Sterrato gaat het om rijplezier en niet om de meeste pk’s of de hoogste topsnelheid. Het is zelfs de Lamborghini met de laagste topsnelheid. Deze Sterrato gooit namelijk heel bewust de ultieme rijeigenschappen en snelste rondetijden op een circuit overboord om meer allround fun te bieden. Hoe gek het ook klinkt bij een doorgaans lage supercar, met deze Lamborghini kun je de gebaande paden verlaten.

Lamborghi Huracán Sterrato testen op Nardò

En precies dat, deden we in het heilige der heilige van de testhemel Nardò die in het Zuidelijkste puntje van Italië ligt. Die legendarische testbaan waar menig hogesnelheidsrecord sneuvelde heeft ook nog een onverhard circuit, de 2,1 km lange zandbaan door de bossen noemen Italianen zwierig en stijlvol Strada Bianca. En daar gingen we los met deze tot 1499 stuks gelimiteerde supercar die 610 pk en 560 Nm sterk is door zijn atmosferische V10.

Bang

De eerste rondjes waren we bang dat we Sterrato op de smalle baan zonder vangrails of uitloopstroken zouden slopen. Maar een rondje bleek genoeg om het vertrouwen zover te laten groeien dat we steeds harder gingen. Dwars en uitbrekend zonder in de struiken te belanden probeerden we 610 pk om te zetten in snelheid en dat ging verbazend goed. Met dank aan de toegenomen bodemspeling van deze 4,4 cm opgehoogde Hurucán en de vierwielaandrijving met de rijstand Rally. Daarmee gaat zo’n 80 tot 90 procent van het vermogen naar de achterwielen middels een torsen-differentieel. Ook was deze bizarre rit niet mogelijk geweest zonder Bridgestone dat voor deze Sterrato speciale Dueller terreinbanden ontwikkelde.

Marteling

Ook de marteling van het slechte wegdek in de echte wereld van Puglia rond Nardò doorstond de Sterrato heldhaftig. Menig maffioso zou breken na zo’n marteling door scheuren, gaten en killerdrempels waar wij met hoge snelheid overheen jakkerden. Deze Huracán doet wat dat betreft niet onder voor een Urus.

Eindeloos driften

Ook de extra bodembeplating en wielkastbeschermers zien er niet alleen stoer uit maar maken ook van deze uitverkochte Sterrato een ware stadsracer of een rallyauto zoals de Lancia Stratos dat ooit was. Een auto waar je verplicht een bos bij zou moeten kopen zodat je over een eigen offroad-proef eindeloos kunt blijven driften onder begeleiding van die glorieus klinkende V10. Dit is een feestnummer met levenslange grijnsgarantie. Sinds de Panda hebben we niet meer zo gelachen met een auto.

