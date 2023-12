Deel dit: Share App Mail Tweet

Opletten! In Amsterdam mag je vanaf morgen nog maar 30 km/h

Trap vandaag maar even goed op het gaspedaal, want morgen is het in Amsterdam gedaan met de pret. Dan gaat de snelheidslimiet in grote delen van de stad van 50 km/h naar 30 km/h.

De kop boven dit artikel is slechts een heel klein beetje overdreven, want de limiet gaat niet in de volledige stad naar 30 km/h, maar in 80 procent daarvan.

Centrum van Amsterdam

Voorheen gold die snelheid alleen voor het absolute centrum van Amsterdam, maar vanaf morgen moet bijna het hele gebied binnen de ringweg, en delen erbuiten, eraan geloven.

Veiligheid in hele stad

Waarom verlaagt Amsterdam de maximumsnelheid naar 30 km/h? Om de veiligheid op de weg groter te maken en de geluidsoverlast terug te dringen. Er zijn in de afgelopen tijd 4400 nieuwe borden geplaatst.

Stickers gaan eraf vannacht

Daarop zitten nu nog stickers, maar die worden er in de komende nacht allemaal af getrokken. Morgen zit de politie er gelijk bovenop, want er worden meteen mobiele flitspalen en radarauto’s ingezet.

Houd je dus aan de snelheid, hoe frustrerend dat ook is. Want ja, 30 km/h voelt op veel wegen aan als veel te langzaam. Toch zegt de gemeente Amsterdam dat bewoners erom hebben gevraagd.

Amsterdam stuk veiliger

Uit een onderzoek zou blijken dat 67 procent van de Amsterdammers het verkeer in de buurt als onveilig ziet. Ruim 80 procent vindt te hard rijden daarvan de oorzaak.

In theorie – en misschien ook wel in de praktijk – zou de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/h het aantal ongevallen in de hoofdstad met 20 tot 30 procent moeten verlagen.

Dat zou op papier betekenen dat de gemeente van 20 naar 16 tot 14 dodelijke slachtoffers per jaar gaat en van ongeveer 800 gewonden naar tussen de 640 en 560.