Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is verstandige keuze voor 10.000 euro

Je bent geen ‘autoliefhebber’, maar ja, je kunt niet zonder een auto voor al je vervoer: woon-werkverkeer, boodschappen, sociale contacten, noem maar op. Je wilt vijf deuren, kunt tien mille besteden en je wilt vooral geen gezeur. Gewoon zorgeloos autorijden!

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een betrouwbare en leuke tweedehands auto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Kia Ceed niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en zaterdag.

Kia Ceed (2012 – 2018)

Uiterlijk is de Ceed echt anders dan de i30, maar onderhuids zijn de overeenkomsten groot. Zo zien we hier ook die 1.6 GDI-motor. Op de weg is de Ceed een heel prettige auto, met voldoende ruimte voor vier volwassenen en een prima veercomfort. De voorstoelen zijn goed van vorm en formaat. De hele bediening leidt nergens tot vraagtekens. Bijzonder: de mate waarin de elektrische stuurbekrachtiging meehelpt is in drie standen verstelbaar, even proberen wat je het fijnst vindt.

De bagageruimte is met 380 liter normaal voor een auto in deze klasse. De 1,6 GDI rijdt gemiddeld 1 op 14. In Breda vinden we bij een autobedrijf een compleet uitgeruste, zilvergrijze 1.6 GDI ‘Comfort Pack’ (2013, 92.000 km) voor 9.995 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De Kia is zó nauw verwant aan de occasion van dinsdag, dat het puntje over het start-/stopsysteem hier ook helemaal op gaat. Bij duurdere uitvoeringen, met ‘keyless entry’, komt het voor dat bij langdurige stilstand de accu leeg raakt.

Er is dan toch ergens een gebruiker actief. Dat is natuurlijk vervelend, maar ook geen echt groot probleem. De betrouwbaarheid van deze Koreaanse merken wordt door deze twee modellen nog maar eens onderstreept.