RAI: ‘In iedere stad moet de snelheidslimiet omlaag naar 30 km/h’

Sinds 8 december 2023 mag je in grote delen van Amsterdam nog maar 30 km/h rijden. Volgens de RAI Vereniging moet die snelheidslimiet in iedere stad gaan gelden.

“We leven inmiddels met 18 miljoen mensen op dit kleine stukje land”, zegt voorzitter Frits Verbruggen van de RAI Vereniging tegen het AD. “We bezitten meer dan 9 miljoen auto’s en 23 miljoen fietsen.”

Verkeersdoden in Nederland

“Vorig jaar overleden 745 mensen in het Nederlandse verkeer, ruim 20.000 mensen raken jaarlijks gewond. Dat is veel te veel. Er moet dringend wat veranderen om onze steden leefbaar en veilig te houden.”

In het interview met Van Bruggen wordt gesproken over een ‘groeiend aantal verkeersdoden’. Daarmee wordt de stijging naar 745 in het jaar 2022 bedoeld. In de elf jaar ervoor schommelde het aantal doden grofweg tussen de 550 en 650.

Uniforme snelheidslimiet

De RAI Vereniging, en ook Veilig Verkeer Nederland, vindt dat er in het hele land uniforme verkeersregels moeten gaan gelden. Dit om te zorgen voor minder verwarring bij weggebruikers.

Van Bruggen: “Op sommige plekken hebben fietsers voorrang op een rotonde en op andere plekken juist weer de auto.” Niet alleen dáár moet verandering in komen, maar ook in de snelheidslimiet, vindt hij.

Maximumsnelheid 30 km/h

De RAI Vereniging pleit voor een maximumsnelheid van 30 km/h in alle steden. Die snelheidslimiet moet gaan gelden op alle wegen zonder gescheiden rijbanen (lees: zonder fietspad).

Gaat om juiste balans

“Je wilt vervoermiddelen die in snelheid, gewicht en formaat verschillen, zoveel mogelijk uit elkaar halen”, zegt Van Bruggen. “Eigenlijk zouden vrachtwagens en fietsers elkaar helemaal niet moeten ontmoeten.”

“Als we steden bereikbaar en leefbaar willen houden, moeten we de positie van fietsers en voetgangers versterken. Motorvoertuigen moeten zeker toegang houden tot de stad, maar het gaat ook om de juiste balans.”