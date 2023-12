Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische Maserati GranTurismo geeft je niet eens een laadkabel

Er is een nieuwe Maserati GranTurismo, wisten jullie dat? Hij lijkt als twee druppels ‘acqua’ op zijn voorganger en Maserati heeft er opvallend weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

Maserati is onder de vleugels van Stellantis bezig aan een broodnodige wederopstanding. Want met twee stokoude modellen als de Quattroporte en de Ghibli wordt het natuurlijk nooit wat.

Maserati GranTurismo Folgore

De frisse wind die door het Italiaanse luxemerk waait, is voelbaar als de MC20 en de GranTurismo Folgore, twee volledig elektrische sportauto’s. Van de eerste hebben we nog geen voorbeeld gezien, maar van de tweede wel.

Nederlandse vanafprijs

Sterker nog, er is al een Nederlandse prijs bekend. In het ‘land van duizend meningen’ kost de GranTurimo Folgore 198.350 euro. Dat is een klap geld, maar een stuk minder dan voor de andere GranTurismo-versies wordt gevraagd.

Ter vergelijking: de Maserati GranTurismo Modena en Trofeo staan voor 226.911 en 271.576 euro in de online configurator. Beide hebben een twinturbo V6, met respectievelijk 490 en 550 pk.

In 2,7 seconden naar 100 km/h

De GranTurismo Folgore is 750 pk sterk en sprint in 2,7 seconden (!) naar 100 km/h. De twee varianten met brandstofmotor hebben voor dezelfde sprint 3,9 en 3,5 seconden nodig.

Bijna 340 euro voor laadkabel

Erg bijzonder is het feit dat Maserati 339 euro vraagt voor een laadkabel. Die is in de online configurator altijd aangevinkt, alsmede de zogeheten DC-booster, die 800 Volt-laden mogelijk maakt (kost 2420 euro).

Beschikbare kleuren

Nog iets opmerkelijks: zwart en wit zijn de enige twee gratis kleuren. Voor matgrijs betaal je ongeveer 4500 euro, wil je iets anders, dan ben je tussen de 18.150 en 32.670 euro kwijt.