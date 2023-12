Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Ferrari LaFerrari eruitziet als een Duitse taxi

Een Ferrari LaFerrari is rood, of in het geval van Jay Kay: groen. Maar wie heeft er in vredesnaam eentje besteld in de kleur van een Duitse taxi?

De meeste taxi’s in Duitsland zijn beige. Elfenbein heet de kleur officieel (ivoor) en hij werd in 1971 bij wet verplicht. Sinds 2005 is dat niet meer zo, maar toch houden veel Duitse taxibedrijven vast aan de bekende tint.

LaFerrari ter veiling

Deze Ferrari LaFerrari heeft precies zo’n kleur, maar komt niet uit Duitsland. Hij wordt binnenkort geveild bij Barrett-Jackson in de Verenigde Staten. Wat de auto moet opbrengen, is niet bekend.

Als we echter kijken naar de LaFerrari’s die onder de hamer gaan bij RM Sotheby’s, dan krijgen we een idee van de waarde: tussen de 3,5 en 5 miljoen euro. En in het geval van deze misschien nog wel meer.

Sammy Hagar

Want deze LaFerrari heeft (op dit moment nog) een heel bekende eigenaar: muzikant Sammy Hagar, die je kunt kennen als de zanger die David Lee Roth bij Van Halen verving.

Hagar heeft zijn LaFerrari in 2015 nieuw gekocht en heeft er sindsdien zo’n 1770 kilometer mee gereden. Dat klinkt niet als veel, maar voor zo’n hypercar is het dat wel.

Reflexen worden minder

Waarom de 76-jarige Hagar de Ferrari van de hand doet? Tegen de Amerikaanse krant USA Today zei de rocker dat zijn reflexen en zijn zicht minder aan het worden zijn, waardoor hij de auto minder goed onder controle kan houden.

Twaalfcilinder met 963 pk

Van de dichte LaFerrari zijn tussen 2013 en 2016 500 exemplaren gebouwd. Ze hebben een 6,3-liter V12 en een elektromotor, die samen een vermogen van 963 pk leveren.

De LaFerrari gaat in 2,6 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt een top van 352 km/h.