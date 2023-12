Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Bugatti Chiron is straks letterlijk van een oud vrouwtje geweest

‘Van een oud vrouwtje geweest’ staat er over een paar jaar op een occasionsite, op het moment dat deze Bugatti Chiron 57 One of One te koop wordt aangeboden. Want dat is-ie ook.

De Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One is een unieke supersportwagen, die in opdracht van een 70-jarige dame is ontworpen. Ze is al twintig jaar fan van de Type 57 SC Atlantic en wilde een hommage.

Bugatti Chiron samenstellen

“Ik herinner het me nog goed. Ik bezocht het Mullin Automotive Museum in Oxnard (Californië – RS) en daar stond-ie, helemaal alleen, op een verhoging. Ik was op slag verliefd.”

Nou raken er wel vaker mensen verliefd op zeldzame en peperdure klassiekers, maar deze mevrouw heeft het geluk dat ze een puissant rijke Bugatti-liefhebber als echtgenoot heeft.

Op haar 70ste verjaardag kreeg ze een uitnodiging van Bugatti om naar Molsheim te komen. Haar man had geregeld dat ze daar haar eigen Chiron Super Sport kon configureren.

Wat een andere wereld! Wij hebben niet eens het geld om onze vrouw een nieuwe Kia Picanto te laten samenstellen. Afijn, we zullen proberen om onszelf niet al te inadequaat te voelen…

Hommage aan Atlantic

Zoals je op de foto’s kunt zien, heeft de dame haar Chiron Super Sport afgestemd op de Type 57 SC Atlantic die ze ooit zag. Beide zijn uitgevoerd in een zilverblauwe kleur en hebben een verchroomde grille met spijlen.

Verder kom je overal in en op de Chiron verwijzingen naar de Type 57 SC Atlantic tegen, zoals het met de hand getekende silhouet onder op de achtervleugel.

Meer dan 3,5 miljoen euro

Wat de Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One heeft gekost? Dat blijft een mysterie. Maar het zal ongetwijfeld meer zijn dan de 3,5 miljoen euro die een standaardversie kost.