Deze occasion wil je: Renault Twingo RS, ‘ongewoon goed’

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een sportieve Fransoos, de Renault Twingo RS

Van de tweede generatie Renault Twingo is ook een sportieve RS-versie geleverd. De auto is breder, sneller en stugger dan de standaard versie. Een bijzonder leuke auto, zo bleek uit een test samen met de Ford Sportka, Fiat Panda 100HP en de Fransoos.

Twingo RS en zijn occasion-concurrenten

“Sommige dingen waren vroeger echt beter, of in elk geval leuker. Dat geldt zeker voor de GTI-achtigen uit de peuterklas van de automobiele basisschool. Bijvoorbeeld de met een bodykit vermannelijkte Ford Sportka. Je ziet ze af en toe nog voorbijkomen in het verkeer. Veelal met verweerde logo’s en dat merkwaardig centraal geplaatste achterlicht. In 2003 kwamen we superlatieven tekort om de stuurpret van het apparaat te duiden. Drie jaar later was er ook zo’n Eureka-moment door de Fiat Panda 100HP. Spotgoedkoop, een stoer uiterlijk en sportieve rijeigenschappen. Een onderdeurtje met karakter.”

“Twee jaar verder kwam er weer een bij: de Renault Twingo R.S. Een messcherp sturende screamer, verpakt in een bijna aandoenlijk trainingspak. De afschrijving is inmiddels door anderen betaald, waardoor het geluk van toen nu voor een prikkie realiteit kan zijn. Maar welke is ongewoon goed?”

“Vanaf een mille of vier is de Fiat te bemachtigen en voor pakweg 2000 euro extra is een Renault Twingo R.S. in te lijven, zoals de piepjonge Dirk Bruggink is gelukt. Het karakter van de bestuurder en zijn auto, ze lijken doorgaans veel op elkaar. Bruggink lijkt de verpersoonlijking van zijn 133 pk krachtige Renault. Een fanatiek, tikje wild en vooral enthousiast bijtertje.”

Het Cup-pakket

“De meest opwindende manier om over de krappe dijken te knallen heeft Renault Sport gemaakt en dat komt niet door het hogere vermogen van de Twingo R.S. Het exemplaar waarmee wij rijden is van extra buskruit voorzien door het Cup-pakket, herkenbaar aan de fraaie 17-inch wielen.”

“Nerveus en beweeglijk stuitert de occasion over het asfalt, als een politiehond die een spoor ruikt. De Fransen hebben serieus werk gemaakt van hun kleine GTI. Onder meer door de spoorbreedten met zes (!) centimeter te vergroten, de veer/dempercombinatie 40 procent stugger te maken en de stabilisatorstang achter 25 procent stijver te maken. Cijfers die vertellen dat het Franse comfort in ruil voor messcherpe reflexen volledig verbannen is.”

Een atmosferische zestienklepper

“Zijn turboloze 1.6-zestienklepper heeft het typische omslagpunt van een motor met een scherpe nokkenas. Met 133 pk en 160 Nm is hij superieur aan de andere twee. De gasrespons is zuiver en vanaf 4500 toeren wordt hij giftig. Vervolgens klimt hij met een groeiende gretigheid door naar 7000 toeren per minuut. Alwaar je als bestuurder de taak hebt om een volgende versnelling in te leggen.”

“Dat gaat strak en nauwkeurig. Het achterliggende tweetal kan zich niet vastbijten in het spoilerwerk van de Renault. Elke bocht pakt de R.S. meer winst, elk rechte stuk vergroot ik mijn voorsprong. Het rempedaal blijft lekker hard en de vertraging overtuigend. Insturen gaat haarscherp en zeer nauwkeurig tot op de laatste millimeters breedte van het dijkje. Er is geen bodyroll en geen twijfel, maar meteen een reactie van de voortrein. Onderstuur is duidelijk geen Frans woord en eenmaal op de limiet valt er genoeg te beleven.”

“Het GTI-gevoel van de Twingo R.S. bevindt zich op eenzame hoogte. De andere twee zijn overtuigend geslaagd als geinige trapdoosjes. De Sportka nog net iets meer dan de Panda 100HP. Ze komen alle drie uit een tijd dat geluk nog heel gewoon was, maar de Twingo R.S. is van dit drietal echt ongewoon goed.”

Renault Twingo RS occasion

Autovisie vindt zo’n extreem leuke Renault Twingo RS als occasion. De auto heeft met meer dan 85.526 kilometer redelijk wat ervaring, maar beschikt wel over het Cup-pakket. De verkoper vraagt 7.950 euro voor de hete Fransoos.