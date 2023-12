Deel dit: Share App Mail Tweet

De Chinese Cadillac Escalade: Xpeng werkt aan gigantische SUV

Gigantische SUV’s zijn in Amerika al tijden populair, maar ook in andere delen van de wereld houden mensen van grote auto’s. Xpeng is naar verluidt bezig met een gigantische SUV die kan concurreren met een Cadillac Escalade.

Grote SUV’s zijn ook in Europa steeds populairder, al blijft het lastig om met een 5,5 meter lange auto te parkeren en manoeuvreren in onze krappe steden.

De Chinese Cadillac Escalade

Auto’s als de Cadillac Escalade zie je dan ook niet vaak in Nederland. Xpeng biedt al wel een G9 aan die met een lengte van bijna 4,9 meter niet compact te noemen is. Echter, het aanstaande model is nog langer.

De gigantische Xpeng wordt dus boven de G9 gepositioneerd en er zouden in eerste instantie 10.000 exemplaren gebouwd worden.

Volgens gelekte documenten wordt de auto in Guangzhou gebouwd en is hij 5,45 meter lang, 2,3 meter breed en 2,05 meter hoog. Vergelijkbaar met een Cadillac Escalde dus.

De carrosserievorm van de Xpeng is nog onbekend

Hoe de auto er uit gaat zien, is nog onduidelijk. Verwacht wordt dat het model een SUV is, maar hij kan ook meer de vorm krijgen van de M-Hero van Dongfeng. Wat ook zou kunnen is dat de elektrische auto die het merk gaat bouwen een productieversie is van de MPV met drone die Xpeng eerder liet zien.

Cadillac Escalade

Hoewel de Xpeng elektrisch wordt, is de Escalde ook met dikke V8 te bestellen. Hoe bizar die auto is, zie je in onderstaande video.