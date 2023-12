Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze elektrische occasion ben je uniek in Nederland

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een nieuwe Genesis GV60 waarmee je erg uniek bent in Nederland.

Genesis is onderdeel van Hyundai Motor Company en wordt in Nederland niet geleverd. Toch zijn er auto’s van het merk naar Nederland gehaald. Heb je er een, dan ben je direct uniek op onze wegen.

De Genesis GV60

Zo ook met de Genesis GV60. De volledig elektrische occasion is geïmporteerd en wordt aangeboden door een Hyundai-dealer, die er overigens vier heeft staan.

Het uiterlijk van de EV valt direct op en is erg smaakgevoelig. Opvallend zijn de gesplitste koplampen en achterlichten waardoor je de auto al van ver kan herkennen. Het interieur heeft veel weg van platformgenoten als de Kia EV6. Zo heeft de GV60 ook een grote unit achter het stuur met daarin twee schermen.

De unieke occasion heeft een 77,4 kWh accupakket dat gekoppeld is aan twee elektromotoren die tezamen 318 pk en 605 Nm aan koppel leveren. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint de crossover in 5,5 seconden. Met het accupakket heb je een range van 400 kilometer volgens de WLTP-meetmethode. Echt zuinig is de EV dus niet te noemen. Opladen van het batterijpakket kan tot 350 kW middels een 800 Volt-boordnet.

De gevonden elektrische occasion

De elektrische occasion die wij vonden heeft een prijskaartje van net geen 62 mille. Het model komt uit 2022 en heeft pas 9.300 kilometer ervaring. Geen goedkoop model dus, maar dan rijd je wel in een unieke auto! Er staan er momenteel maar vier in Nederland op kenteken.