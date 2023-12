Deel dit: Share App Mail Tweet

Regeling voor lage inkomens: EV voor 54 euro per maand

Autorijden is over het algemeen duur, of je nou elektrisch of op brandstof rijdt. Het nadeel van elektrische auto’s is dat ze zowel tweedehands als nieuw een fors prijskaartje hebben. Toch heeft Frankrijk een oplossing voor de lage inkomens.

Hoewel de gemiddelde prijs van een elektrische auto in 2022 meer dan 50.000 euro bedroeg, zien we wel steeds meer betaalbare EV’s. Bijvoorbeeld de Citroën e-C3.

Elektrische auto voor lage inkomens

Wie minder dan 15.400 euro per jaar verdient, komt in aanmerking voor een nieuwe Franse regeling die het goedkoop leasen van een EV mogelijk maakt. Het is geen toeval dat de Franse regering voor modellen van het Stellantis-concern kiest.

Het goedkoopste model van de regeling waarmee lage inkomens elektrische auto’s kunnen rijden is de Citroën ë-C3. Voor slechts 54 euro in de maand kunnen Fransen met een lager inkomen de auto al rijden. Dat is bijna half zoveel als de nieuwe, spotgoedkope Renault Twingo EV.

Ben je iets minder chauvinistisch, dan kan je voor 89 euro per maand een Fiat 500 leasen. De duurste modellen uit de regeling zijn een Jeep Avenger en Peugeot e-2008. Beiden hebben een prijskaartje van 149 euro per maand.

Alle contracten hebben een looptijd van drie jaar en een aanbetaling is niet nodig. Kortom, voor 54 euro in de maand (exclusief elektriciteit) kan je echt met een elektrische auto rijden.

De Citroën ë-C3 als EV

Maar wat krijgen de lage inkomens van Frankrijk voor dat geld? De Citroën ë-C3 heeft een accupakket met een capaciteit van 44 kWh. Het batterijpakket is gekoppeld aan een 113 pk elektromotor. Volgens de WLTP-norm kan je 320 kilometer op een volle accu afleggen.

Opladen kan de elektrische auto tot maximaal 100 kW aan de snellader. Met deze snelheid laad je de EV van 20 naar 80 procent in 26 minuten. Meer over de Citroën ë-C3 zie je in onderstaande video!