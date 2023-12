Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel kost de grootste ruitenwisser ooit van de Tesla Cybertruck

De Tesla Cybertruck is wellicht niet zo baanbrekend als Elon Musk ons vier jaar geleden beloofde, maar elektrische pick-up is nog altijd een indrukwekkende EV. Zo is de elektrische auto voorzien van de grootste ruitenwisser ooit op een productieauto. Maar wat kost-ie als je ‘m moet vervangen?

Het antwoord daarop kunnen we je nu vertellen. Een Tesla Cybertruck-fanaat zag de prijzen staan in een onderdelencatalogus, maakte screenshots en deelde deze in de Cybertruck Ownersclub.

Grootste ruitenwisser ooit

De Tesla Cybertruck heeft de grootste ruitenwisser die ooit op een productieauto is geplaatst. Een enkel ruitenwisserblad houdt in zijn eentje de enorme voorruit druppelvrij. Studenten van de ArtCenter College of Design in het Californische Pasadena legden een meetlint langs het ruitenwisserblad en kwamen uit op 127 centimeter.

Deze joekel blijkt niet goedkoop om te vervangen. Voor een nieuw ruitenwisserblad op je Tesla Cybertruck rekent het merk 75 dollar, omgerekend is dat net geen 69 euro. Dat is nog te overzien. Wil je ook de ruitenwisserarm vervangen, dan ben je in totaal ruim 150 euro aan onderdelen kwijt.

Dure banden op de Tesla Cybertruck

Dat is overigens niet het duurste rubber dat je kunt vervangen op de elektrische pick-up. Zo zijn de offroadbanden erg prijzig. De banden zijn speciaal voor deze EV ontwikkeld en kosten 470 dollar per stuk, omgerekend is dat zo’n 430 euro.

Het wordt helemaal duur als je ook nog een steentje tegen je voorruit krijgt en een klodder HPX2-hars niet meer mag baten. De ruit is gigantisch en als deze vervangen moet worden krijg je een gepeperde rekening van ruim 1.700 euro, exclusief montagekosten.

Andere onderdelen van de bizarre elektrische auto

Nog duurder is de elektromotor van stuurbekrachtiging. Een nieuw exemplaar voor je Tesla Cybertruck kost je omgerekend ruim 3.000 euro. Slik! De extra sterke zijruiten kosten 183, 206 en 238 euro, afhankelijk van welk ruitje je nodig hebt.

De stalen zijschermen kosten je omgerekend ruim 500 euro per stuk, de geautomatiseerde frunk 1.750 euro en de stalen plaat voorop die frunk nog eens bijna 860 euro.