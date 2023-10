Deel dit: Share App Mail Tweet

Tweedehands auto op benzine duizenden euro’s duurder dan vorig jaar

Niet alleen autorijden is duur, ook occasions zijn prijzig. Met de komst van elektrische auto’s en hybrides verwacht je wellicht dat de tweedehands benzineauto in prijs daalt. Maar niets is minder waar. Benzine is nog steeds hot!

Uit een rapport van Automotive Mediaventions – met data van verkoopsites Autowereld, Gaspedaal.nl en AutoTrack – blijkt dat de prijs van benzine-occasions op recordhoogte staat.

Tweedehands auto op benzine duurder

De gemiddelde prijs van een tweedehands auto (niet alleen benzine) ligt op 23.654 euro. De gemiddelde prijs van een occasion die rijdt op benzine ligt iets lager: 19.521 euro. Vorig jaar september moest je voor de gemiddelde benzine-occasion bijna 3 mille minder neerleggen. Kortom, de prijs is in een jaar met 18 procent gestegen!

De gemiddelde zoekprijs (niet alleen voor benzine-aandrijflijnen) is bijna gelijk aan de gemiddelde prijs van een occasion, namelijk 19.532 euro. Al staat dit bedrag natuurlijk niet in verhouding met het bedrag dat gemiddeld voor een occasion gevraagd wordt: 23.654 euro.

Benzineauto’s zijn nog erg belangrijk op de occasionmarkt. Er wordt 52,3 procent van de tijd op auto’s die rijden op benzine gezocht – als een brandstof gekozen wordt tijdens het zoekproces. Het aandeel hybrides bedraagt 24,4 procent en op diesels wordt slechts 9,4 procent van de tijd gezocht. Elektrische auto’s beslaan 8,6 procent van de zoekopdrachten en op LPG wordt slechts bij 2,6 procent van de zoektochten aangevinkt.

SUV’s minder populair als occasion

Als mensen zoeken op een carrosserievorm, dan wordt het vaakst de hatchback aangevinkt. 23,3 procent van de tijd wordt op de soort auto gezocht. Stationswagens zijn ook nog populair en goed voor 22,4 procent van de zoekopdrachten.

Opvallend is dat er slechts 15,1 procent van de tijd op ‘SUV’ wordt gezocht, terwijl het type auto het populairst is bij nieuwe auto’s. Sedans, MPV’s en cabriolets zijn het minst populair onder kopers van een occasion.