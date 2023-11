Deel dit: Share App Mail Tweet

Vroeg einde eerste training in Las Vegas door los putdeksel

De allereerste kennismaking van de Formule 1-auto’s met het nieuwe circuit in Las Vegas heeft nog geen tien minuten geduurd. De stewards riepen na amper 9 minuten een halt toe aan de eerste vrije training nadat de Spanjaard Carlos Sainz zijn Ferrari kapot had gereden op een losliggende putdeksel.

Het betekende een dramatisch begin van de grand prix in de Amerikaanse gokstad, want de coureurs verliezen kostbare tijd om hun auto’s te laten wennen aan het voor hen nog onbekende stratencircuit. De tweede vrije training staat om 09.00 uur Nederlandse tijd gepland.

Charles Leclerc wist een geklokte ronde neer te zetten van 1.40,909 op de racebaan, die onder meer over de befaamde Strip gaat. De coureur van Ferrari was 2,5 seconden sneller dan Nico Hülkenberg van Haas, die de tweede tijd noteerde. Wereldkampioen Max Verstappen reed de vierde tijd in zijn voor de gelegenheid paars gespoten Red Bull.

ANP