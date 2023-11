Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit vinden McLaren klanten absoluut onmisbaar voor de 750S

In de zes jaar sinds de McLaren 720S op de markt kwam, is er veel veranderd in de autoindustrie. Auto’s met veel vermogen ontkomen bijna niet aan een stekker en zijn daardoor over het algemeen een stuk zwaarder geworden.

In de vorm van de Artura heeft McLaren sinds een jaar ook een plug-in hybride supercar in de line-up, die concurreert in het segment tussen de 200.000 en 300.000 euro. Een trede hoger op de McLaren-ladder opereerde sinds 2017 de 720S, die op termijn ook een hybride opvolger zal krijgen. Maar totdat die gereed is, gaat het model in flink vernieuwde vorm nog even door als 750S.

De McLaren 750S heeft meer vermogen en minder gewicht

Zoals de naam al verraad, is het vermogen daartoe opgeschroefd van 720 naar 750 pk, door toepassing van de grotere turbo’s van de in beperkte oplage gebouwde McLaren 765LT. Met onder andere dunner glas en een nieuw instrumentencluster, maar vooral lichtgewicht stoelen en wielen is het homologatiegewicht voorts met 30 kilo omlaag gebracht.

Temidden van z’n vele (overwegend plug-in hybride) concurrenten is de 750S met een rijklare massa onder de 1400 kilo een absolute vlieggewicht. De versie met opklapbare hardtop is maar enkele tientallen kilo’s zwaarder en exact even stijf.

Uiterlijk hetzelfde, interieur niet

De buitenkant is de McLaren slechts op detailniveau aangepakt, met onder andere een iets grotere voor- en achterspoiler, ander gaas aan de achterzijde en een uitlaatsysteem met één enkele in plaats van twee openingen.

In het interieur treffen we een compleet nieuw bedieningsconcept dat een stuk minder omslachtig is dan voorheen. Bovendien heeft McLaren op veler verzoek één functie toegevoegd waar de klanten al jaren om hebben gesmeekt. Welke dat is, zie je terug in de video. Op en rond het voormalige Formule 1 circuit van Estoril nabij Lissabon, konden we uitgebreid met de McLaren 750S kennis maken. Kijk en luister naar hoe het is om op volle snelheid met één van de laatste non-hybride supercars op een setje plakkerige semi slicks te rijden… En begin dan maar vast met sparen.