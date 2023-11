Deel dit: Share App Mail Tweet

De Renault Twingo wordt zo goedkoop omdat het geen auto is

Renault heeft de eerste beelden van een nieuwe Twingo vrijgegeven. Hoewel er nog weinig bekend is over het model, kunnen we op basis van de beschikbare informatie al wel een verwachting schetsen: de Twingo is helemaal geen auto.

De nieuwe Twingo wordt volledig elektrisch en is volgens het merk extreem efficiënt en erg goedkoop. Renault vermeldt zelfs een prijs die bijna te mooi lijkt om waar te zijn. Doet dit vermoeden dat het geen echte auto betreft?

De nieuwe Renault Twingo

Renault zegt dat de nieuwe Twingo in Europa voor minder dan 20.000 euro (vóór subsidies) wordt verkocht. De leaseprijs zal op minder dan 100 euro per maand liggen. Ter vergelijk: de Dacia Spring, van Renault Group, kost minimaal 21.750 euro. Leasen kan vanaf 238 euro per maand.

Laurens van den Acker, hoofd-designer bij Renault, liet op de IAA in München bij de onthulling van de Renault Scénic weten dat auto’s als de Renault Kwid door het ontbreken van veiligheidssystemen goedkoop kunnen worden aangeboden in bijvoorbeeld India.

Veiligheidssystemen maken nieuwe auto’s erg duur, maar er is een uitzondering op de regel: L7e. Autovisie deed vorige maand een uitgebreide test met acht microcars, waaronder auto’s als de Microlino en Silence S04. Beide zijn volledig elektrische auto’s die voor minder dan 20.000 euro worden verkocht en een topsnelheid hebben van 90 kilometer per uur. Je mag er de snelweg mee op.

Geen auto

Het lijkt dus aannemelijk dat de nieuwe Renault Twingo ook een L7e-voertuig wordt en door het ontbreken van veiligheidssystemen, die niet verplicht zijn bij deze klasse, goedkoop geproduceerd kan worden.

Een L7e Renault Twingo zou tevens de lage leaseprijs verklaren. De voertuigen zijn vrijgesteld van wegenbelasting en dus kan het maandbedrag flink naar beneden ten opzichte van een voertuig met autokenteken. Renault is al bekend met de categorie met de Twizy.

Daarbij stelt Renault dat de nieuwe Twingo een erg laag verbruik heeft van 10 kWh per 100 kilometer. Een verbruik dat vergelijkbaar is met dat van de Silence S04 en de Microlino.

Het lage verbruik duidt op een lichte auto. Dat zou in geval van een L7e-voertuig ook nodig zijn omdat deze zonder accu slechts 450 kilogram mag wegen. Dit lijkt haalbaar. Zo weegt de Dacia Spring 912 kilogram en de accu 188 kilogram. Dat zou betekenen dat er nog 274 kilogram bespaard moet worden.

Gezien de bij de Renault Twingo L7e veiligheidsfeatures mogen ontbreken, lijkt ook dit punt niet onhaalbaar. Daarbij wordt het woord ‘auto’ niet in combinatie met de Renault Twingo genoemd. In het persbericht staat ‘stadsvoertuig’, al is die aanwijzing wellicht wat ver gezocht.

Renault laat nog niets los over de nieuwe Twingo

Renault zegt zelf nog niets te kunnen bevestigen noch ontkrachten van de vermoedens van Autovisie. Hoewel het een logische stap lijkt, is het vooralsnog speculeren.