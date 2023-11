Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de nieuwe Twingo eigenlijk niet van Renault is

Gisteren liet Autovisie je de eerste beelden van de nieuwe Renault Twingo zien. Hoewel de auto onder de naam van Renault verkocht gaat worden, is het eigenlijk een auto van een ander merk: Ampere.

Ampere is een nieuw bedrijf dat zich enkel gaat richten op elektrische auto’s voor Renault, Alpina, Nissan en Mitsubishi. Alle vier de merken zijn natuurlijk nauw verwant aan het Franse wiebertje.

De nieuwe Twingo is eigenlijk geen Renault

Er ontstaat dus een duidelijke scheiding. Renault gaat zich enkel richten op brandstofauto’s en Ampere gaat enkel EV’s bouwen als de nieuwe Twingo. Ongeveer 10.000 werknemers van Renault komen in dienst van Ampere. Het nieuwe merk gaat zelfs naar de beurs.

De auto’s van Ampere worden gebouwd op een eigen platform. In totaal zullen er tussen 2024 en 2031 zeven nieuwe elektrische auto’s geproduceerd worden. Het doel is om in 2025 300.00 auto’s te verkopen en in 2031 moet de teller op 1 miljoen verkopen staan. Dit zou betekenen dat er 25 miljard euro aan omzet wordt gedraaid.

Hoewel Ampere dus echt gezien kan worden als een ander merk, is er niet zo’n duidelijke scheiding als bij Seat en Cupra. De nieuwe Twingo, 4 en 5 zullen allemaal onder de Renault-merknaam worden verkocht.

Concurrentie voor China en Amerika

Renault hoopt met nieuwe merk goede concurrentie te kunnen bieden aan de auto’s uit Amerika en China. Wat prijs betreft zal de nieuwe Twingo in ieder geval goed kunnen concurreren met de modellen uit het Verre Oosten. Ook de 5 belooft een aantrekkelijk geprijsde auto te worden. Dit is wat we nu al van dat model weten.