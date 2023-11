Deel dit: Share App Mail Tweet

De Lucid Gravity wordt een wegenbelasting-kanon

Amerikaanse auto’s zijn doorgaans een stuk groter dan Europese. Wil je ondanks de smallere Europese wegen toch een gigantische auto rijden, dan moet je daarvoor betalen. In geval van een Amerikaan met brandstofmotor is dat, tenzij grijs kenteken, al fors. Laat staan als er een gigantische accu in de bodem ligt, zoals bij de Lucid Gravity.

Financiële voordelen voor elektrische auto’s zijn er in 2026 niet meer. Althans, als de regelgeving hetzelfde blijft. Dat betekent dat je als EV-rijder flink wegenbelasting gaat betalen.

De Lucid Gravity is gi-gan-tisch

De Lucid Gravity is zo’n auto die de staatskas flink gaat spekken. De auto is meer dan 5 meter lang, ruim 2,2 meter breed en bijna 1,7 meter hoog.

De capaciteit van het accupakket wordt nog niet gecommuniceerd, al zal de batterij niet kleiner zijn dan het 88 kWh-pakket waarmee de goedkoopste Lucid Air is uitgerust. De duurste versie van dat model komt zelfs met een 118 kWh-accu. Welk batterijpakket het ook is, je kan ‘m in ieder geval snel opladen. Middels een 900 kW-boordnet haalt hij aan de DC-laadpaal snelheden van wel 300 kW.

De elektromotoren die aan het accupakket van de Lucid Gravity zijn gekoppeld, leveren meer dan 800 pk. Hiermee sprint je met de kolos van 0 naar 60 mijl per uur (96 kilometer per uur) in minder dan 3,5 seconden. De actieradius van de Amerikaan zou meer dan 708 kilometer zijn. Er is geen elektrische SUV die een grotere actieradius heeft.

Hoewel de Lucid Gravity van de zijkant wellicht lijkt op de Polestar 3, is het eigenlijk een concurrent voor de Volvo EX90. Naast de indrukwekkende specificaties kan je ook nog zeven personen kwijt in de auto. De EV is zelf nóg groter dan zijn Zweeds-Chinese concurrent.

Wegenbelasting-kanon

Veel power, veel zitplaatsen, een grote auto en een flinke accu. Het is een voorbode voor veel gewicht en dus een flink bedrag aan wegenbelasting. De Volvo EX90 weegt immers als Twin Motor Performance al 2.811 kilogram. Dat model heeft een range van ‘slechts’ 580 kilometer en beschikt over 517 pk.

Of de Lucid Gravity meer dan 3.000 kilogram weegt, is nog onduidelijk. Veel minder zal het in ieder geval niet zijn. Wel laat Lucid aan Autovisie weten dat het model zeker naar Nederland komt. Eind 2024 start de verkoop in Amerika met een vanafprijs van 80.000 dollar. Later komt de SUV ook naar ons continent. Erg lang zal je dus niet kunnen genieten van een Lucid Gravity zonder wegenbelasting.

Als zevenzitter heeft het Lucid overigens niet alleen concurrentie van de EX90, ook de veel goedkopere Kia EV9 heeft tot wel zeven zitplaatsen. Als zijn die auto’s wat luxe en afwerking betreft waarschijnlijk niet te vergelijken.