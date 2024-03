Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Fisker Ocean, Tesla laten staan?

Fisker keert terug op de Nederlandse markt, met de Fisker Ocean. De auto is nu volledig te configureren en te bestellen, dus we nemen snel een duik in de prijslijst voor een kennismaking.

Het oprichten van een nieuw automerk is lastig. Daar kan Fisker over meepraten. In 2011 kwam het met de Fisker Karma, een voor die tijd revolutionaire plug-in hybride. In 2012 moest de productie echter alweer worden gestaakt vanwege financiële moeilijkheden. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder. De auto zelf is onder hoede van Karma Automotive aan een tweede leven begonnen en los daarvan heeft ook Fisker veel nieuwe plannen. Een daarvan is het veroveren van de Europese markt, met onder meer de Fisker Ocean.

Fisker Ocean is heel duurzaam

Er zijn de laatste jaren wel meet volledig elektrische SUV-achtige modellen op de markt verschenen. Wat voegt de Fisker Ocean daaraan toe? Veel luxe voor een in verhouding lage prijs, aldus Fisker zelf. Verder zou het “s werelds meest duurzame voertuig” moeten zijn, dankzij het gebruik van veel gerecyclede materialen. Ook opvallend op gebied van duurzaamheid is dat de auto optioneel is voorzien van zonnepanelen op het dak, waarmee je op jaarbasis tot 1.610 kilometer bijlaadt. Dat is waarschijnlijk wel berekend op basis van gebruik in het zonnige Californië. Over die staat gesproken: de Ocean heeft ook een California Mode, waarbij álle ruiten behalve de voorruit zich volledig openen, voor een extra luchtig interieur.

Drie uitvoeringen, twee aandrijflijnen Fisker Ocean

De Fisker Ocean is leverbaar in drie uitvoeringen: Sport, Ultra en Extreme. Daar horen twee verschillende aandrijflijnen bij. De Sport heeft één elektromotor (op de vooras), die al goed is voor een vermogen van 210 kW (286 pk) en een maximum koppel van 377 Nm. De 100 km/u is in 6,7 seconden bereikt en de topsnelheid is vanwege de efficiëntie begrensd op 160 km/u. De 80 kWh batterij is goed voor een actieradius van 464 km (WLTP).

De andere twee uitvoeringen hebben twee elektromotoren en daarmee vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 421 kW (573 pk) en een systeemkoppel van 737 Nm. Afhankelijk van de uitvoering is de 100 km/u al in 3,9 tot 4,2 seconden bereikt en ligt de topsnelheid op 205 tot 200 km/u. Een 113 kWh batterijpakket zorgt voor een actieradius van 690 tot 707 km (WLTP).

Uitrustingen en prijzen Fisker Ocean

Kost dat? De Fisker Ocean is in Nederland leverbaar vanaf 43.990 euro voor de Sport. Niet zo voordelig als aanvankelijk beloofd, maar het is nog wel een vrij scherpe prijs te noemen. Voor de Ultra en Extreme betaal je respectievelijk 58.990 euro en 63.590 euro. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 20-inch wielen, een panoramadak, verwarmbare voorstoelen, een digitale binnenspiegel, een 17,1-inch centraal display voor infotainment, een ‘premium’ audiosysteem van Fisker zelf, een elektrisch bedienbare achterklep en natuurlijk een aantal geavanceerde rijsystemen.

Daar voegt de Ultra onder meer aan toe: een te openen panoramadak, een extra Hyper-rijmodus, een nog wat uitgebreider Fisker-audiosysteem en het genoemde California Mode waarbij álle ramen open kunnen. Tot slot de Extreme-uitvoering van de Fisker Ocean, met onder andere het dak met zonnepanelen (daarmee niet meer panoramisch), een draaibaar centraal display, ook stoelverwarming achterin, een nóg geavanceerder 3D-audiosysteem, Boost Mode en bedieningselementen voor de passagiers achterin (audio en interieurklimaat).

Welke neem je dan? Vooral tussen het ‘instapmodel’ en de Ultra zit financieel best een grote stap. Aan de andere kant krijg je wel veel meer pk’s, luxe en de opvallende California Mode. Toch wel aantrekkelijk. Daarna bedraagt het prijsverschil nog ‘maar’ 4.600 euro voor het topmodel met de bijzondere zonnepanelen. Die gaan echter ook weer ten koste van het panoramadak en zou je in Nederland nou echt veel kilometers gratis laden door de zon? Na wikken en wegen zijn we eruit: voor ons wordt het de Fisker Ocean Ultra.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Fisker Ocean geleverd in het wit. Voor een andere kleur ben je minstens 1.515 euro verder. Dan heb je keuze uit zwart (eventueel met parelmoereffect), een aantal grijstinten, donkerblauw, felrood, donkergroen en een beigeachtige zandtint. Ben je bereid 4.540 euro meer te betalen, dan behoren ook mat grijsblauw en mat donkergroen tot de mogelijkheden. Wij gaan voor Mariana, een donker grijsblauwe metalliclak.

De standaard 20-inch wielen kunnen we omruilen voor verschillende 22-inch exemplaren, met een meerprijs die varieert van 1.465 tot 1.920 euro. De verschillende designs zie je hieronder. Onze keuze valt op de zwarte versie van de AirGlider-wielen, waarvoor je 1.615 euro betaalt.

Interieuraankleding Fisker Ocean

Het interieur is standaard vrijwel volledig bekleed met zwart EcoFabric, ofwel een duurzame stof. Betaal 2.520 euro extra en het interieur wordt grotendeels bekleed met zwart kunstleer. Investeer 5.040 euro en je krijgt een volledig wit kunstleren interieur. Wij gaan voor zwart kunstleer.

Pakketten en losse opties

Dan zijn er nog vijf optiepakketten. Voor 1.205 euro voorziet het Winterpakket in stuurverwarming, stoelverwarming achterin, verwarmde ruitensproeiers en -wissers en interieurvoorconditionering (ook op afstand). Met het Performance-pakket (705 euro) krijg je de Boost Mode en Smart Traction. Dat laatste zorgt voor een optimale koppelverdeling over de wielen. Beide pakketten vinken we aan.

Voor 3.985 euro is er het Ultiem-pakket, met onder meer Hollywood Mode (draaibaar centraal scherm en streamingfuncties), extra connectiviteitsfuncties, geheugenfuncties (via klant-ID) en een Valet Mode die bepaalde functies beperkt wanneer je je auto uitleent of uiteraard door een valetdienst laat parkeren. Met Fisker Intelligent Pilot (2.975 euro) krijg je een 360-gradencamera, extra veiligheidssystemen en een aantal geavanceerde semi-autonome rijfuncties. Deze pakketten laten we dan weer voor wat ze zijn.

Tot slot is er het Max-pakket van de Fisker Ocean voor maar liefst 7.055 euro, dat alle hiervoor genoemde pakketten combineert. Verder zijn er nog wat losse opties, maar dat zijn zaken zoals sneeuwkettingen (910 euro), een opvouwbare bagageruimtevloer (geen meerprijs) en een elektrisch inklapbare trekhaak (1.810 euro).

De Fisker Ocean zelf samenstellen

Met onze keuzes komt de totaalprijs uit op 66.550 euro. Vind je dat wat veel om in één keer af te tikken? Fisker heeft ook een eigen lease-aanbod. Alle configuratiemogelijkheden, de Fisker-diensten en de aanstaande Fisker-modellen zijn te bekijken op www.fiskerinc.com/nl.

