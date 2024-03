Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Engelse verzekeraars Chinese elektrische auto’s weigeren

Engelse verzekeraars doen moeilijk over Chinese elektrische auto’s. Niet omdat er meer schade mee wordt gereden dan met andere auto’s, maar omdat ze lastig en duur om te repareren zijn.

Enkele Chinese EV’s zijn in het Verenigd Koninkrijk bijna niet meer te verzekeren, zo concludeert Auto Express na eigen onderzoek. Andere kunnen alleen worden verzekerd voor een torenhoge premie.

Maar drie verzekeraars

Een voorbeeld is de BYD Seal. Aan de overkant van het Kanaal willen maar drie verzekeraars die Chinese EV aannemen, maar dan wel tegen een buitensporig hoge premie.

Geen reparatievoorschriften

Het probleem ligt niet bij de Chinese auto’s zelf. Ze zijn prima, aldus de verzekeraars, maar bij de kosten van de reparaties en de onderdelenvoorziening. Die hebben de Chinese merken niet helemaal op orde.

Reparateurs werken volgens voorschriften, die door de fabrikant van een auto zijn opgesteld. Maar op de Chinese markt bestaan dat soort voorschriften niet, dus hebben veel merken ze ook niet.

Verschil in uurloon met China

Ook zou het verschil in uurloon een rol spelen. Als een Chinese automobilist schade rijdt aan een portier, wordt gerust een groot deel van de zijkant van de auto vervangen, omdat de kosten daarvoor toch niet zo hoog zijn.

Hoe anders is dat in het Verenigd Koninkrijk, waar niet alleen de prijzen van onderdelen hoger liggen, maar ook het uurloon van de monteurs die de klus moeten uitvoeren.

Auto Express schrijft dat het al meerdere keren is voorgekomen dat Britse schadebedrijven Chinese EV’s hebben afgeschreven voor een relatief kleine schade, die op een Europees zo gerepareerd zou zijn.

Geen probleem in Nederland

Opmerkelijk is dat de Britse National Body Repair Assocation klaagt over een gebrek aan onderdelen, terwijl dat in Nederland – een EU-land – geen enkel probleem blijkt te zijn.

Dus vooralsnog lijkt het hier vooral om een Brits probleem te gaan. Tegenover het AD zei een Bovag-woordvoerder dat hij de Engelse situatie in Nederland niet herkent.