Mercedes: ‘Europa moet het Chinese merken juist makkelijker maken’

Europa wil extra importheffingen invoeren voor EV’s uit China, dit omdat ze op grote schaal steun van de Chinese overheid zouden krijgen. Mercedes heeft nu gezegd dat Brussel dat niet moet willen.

Mercedes-topman Ola Källenius heeft de Europese Unie juist opgeroepen om de importtarieven omlaag te brengen. Hij denkt dat een sterke concurrentie uit China de Europese merken zal helpen.

Mercedes noemt concurrentie goed

Protectionisme is niet de juiste manier om dit aan te pakken, denkt Källenius. “Ik ben tegendraads, want wat mij betreft moeten de bestaande tarieven [voor Chinese auto’s – red.] juist omlaag.”

Volgens Källenius is concurrentie uit China juist goed, omdat het Europese merken dwingt om veel sneller met betere producten en technieken te komen. “Dat is marktwerking. Laat concurrentie gebeuren.”

Is Källenius helemaal eerlijk?

Nou is het de vraag of Källenius helemaal eerlijk is. Mercedes is voor een deel in handen van BYD en bovendien is het merk voor een groot deel afhankelijk van de Chinese markt. Eén op de drie Mercedessen wordt verkocht in China.

“Wij hebben niet om het onderzoek van de Europese Unie gevraagd”, aldus Källenius. “Wij hoeven geen bescherming en Chinese bedrijven ook niet. Ze doen gewoon hun best om op het wereldtoneel te kunnen concurreren, net als wij.”

Importheffing op elektrische auto’s

Momenteel betalen Chinese merken 10 procent extra op alle elektrische auto’s die ze in de EU importeren. Europese fabrikanten moeten 15 procent afdragen bij import van hun modellen in China.

Bewijs voor Chinese staatssteun

De Europese Unie heeft bewijs gevonden dat Chinese merken massaal staatssteun ontvangen, waardoor ze hun elektrische auto’s tegen (te) lage prijzen kunnen aanbieden.

Volgens een onderzoekscommissie is er sprake van oneerlijke concurrentie, omdat Chinese merken hun EV’s goedkoper kunnen aanbieden dan Westerse bedrijven.

Ze krijgen staatssteun in de vorm van onder meer ‘directe overboekingen’, zoals het in het Europese rapport wordt omschreven. Brussel zegt daarvoor voldoende bewijsmateriaal te hebben.

Voorbereiding voor importheffingen

De EU heeft opdracht gegeven om elektrische auto’s uit China per direct een speciale registratie te geven. Die maatregel maakt het mogelijk om een eventuele importheffing snel in te voeren.

China reageert voorspelbaar en heeft kritiek geuit op het Europese onderzoek. Het is “protectionisme, dat de handelsrelatie tussen China en de EU ernstig zal beschadigen”.

Franse merken juichen onderzoek toe

BMW, Volkswagen en dus Mercedes zijn eveneens niet blij met het onderzoek. Ze hebben grote belangen in China, met een relatief groot en stabiel aandeel van de automarkt, en hebben dus veel te verliezen.

De Franse merken, Citroën, Peugeot en Renault, zijn juist vóór het onderzoek. Logisch, want zij spelen een marginale rol op de Chinese markt en zullen daarom vrij weinig last hebben van represailles.