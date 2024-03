Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze fijne en ruime occasion is de jouwe voor 20.000 euro

Je hebt ruimte nodig in je auto en je wilt een fijn rijcomfort, met natuurlijk een automaat. Er zijn SUV’s zat te koop, maar met twintig mille budget wordt de keuze een stuk beperkter. Welke ruime occasion kies je?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Ruime occasion voor 20 mille

Deze week gaan we op zoek naar een fijne en ruime occasion voor maximaal 20.000 euro en we beginnen bij de Kia Niro. Wil je liever aan ander model? Kijk dan welke auto’s we er op donderdag en zaterdag uitlichten.

Kia Niro (2016 – 2022)

De populariteit van de Kia Niro neemt ook als ruime occasion snel toe. Toch laat de Niro het tegenover de twee andere modellen (die we op donderdag en zaterdag laten zien) een beetje afweten als het gaat om de bagageruimte: 436 liter.

Dat heeft alles te maken met het feit dat het een hybride is, die accu moet ook ergens blijven.

Natuurlijk staat daar een heel belangrijke eigenschap tegenover. Zeker bij veel gebruik in de stad is een gemiddeld verbruik van 1 op 20 gemakkelijk te halen. Met rustig accelereren en gewoon constant 50 km/u verbruikt hij gewoon… niks!

De Niro is ook nog een best comfortabel. Er is aanbod zat, zoals de donkergrijze ‘Dynamic Line’ (2019, 101.000 km) voor € 19.995 bij een autobedrijf in Oss.

Let hier op bij deze ruime occasion

De Kia Niro is – niet verrassend – heel betrouwbaar. Er zit niet voor niets zeven jaar fabrieksgarantie op en die is ook overdraagbaar aan een volgende eigenaar… mits de auto bij de Kia-dealer is onderhouden.

Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, maar zelfs een logisch verschijnsel als een 12V-accu die aan zijn einde raakt kan een Niro ondervangen. Met een ‘reset-knop’ kun je een beetje stroom uit de hybride accu naar de 12V-accu pompen en de Niro start zo alsnog. Er moet wel een nieuwe accu in!