Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit voertuig heeft drie keer zoveel cilinders als een Bugatti Chiron!

Nee, we zijn niet zomaar opeens Motorfietsvisie geworden, maar dit gevaarte fascineert ons toch. Ooit was het een Kawasaki, nu een tweetakt met 48 cilinders. Eat that, Bugatti Chiron!

Tja, wat is het? Een Whitelock Tinker Toy, kennelijk, al zegt dat ons nog niks. We zien in ieder geval een paar elementen van klassieke Kawasaki’s en naar verluidt zit er ook Honda Goldwing-techniek in.

Bugatti Chiron

De Tinker Toy is gebouwd in 2003 door ene Simon Whitelock, die ermee in het Guinness Book of World Records is gekomen (de Bugatti Chiron staat er ook in). En hij zou nog straatlegaal zijn ook.

Zestien driecilinders

Zijn 4,2-liter 48-cilinder is opgebouwd uit zestien (!) 250 cc driecilinder tweetaktblokken van Kawasaki, die in zes rijen van acht cilinders bij elkaar gepakt zijn.

De Tinker Toy weegt 600 kilogram – dus je wil hem zeker niet laten vallen – en gebruikt een eencilinder van Kawasaki (125 cc) als startmotor. Een klein 50 cc-blokje kreeg de 48-cilinder niet aan de praat.

Schakelen gebeurt met een transmissie van BMW, uit een K100, al lijkt de Tinker Toy ons bijna onmogelijk om te rijden, aangezien je je armen helemaal over de 48-cilinder moet strekken om bij het stuur te komen.

Knotsgekke uitvinder

Simon Whitelock is een soort knotsgekke uitvinder, want de Tinker Toy is niet zijn eerste creatie. Eerder bouwde hij een Kawasaki met een zeven-in-lijn en ook experimenteerde hij met een negencilinder.

Fractie van Bugatti Chiron

De Whitelock Tinker Toy wordt op 21 april geveild bij Bonhams in het Engelse Stafford. De verwachte opbrengst ligt tussen de 47.000 en 70.000 euro. En daar koop je geen Bugatti Chiron voor.