Zou iemand deze gimmick van de vernieuwde Audi A3 gebruiken?

Het is dinsdagmorgen, we zijn nog niet helemaal wakker, dus misschien komt het daardoor dat we met onze ogen rollen als we over de dagrijlichten van de vernieuwde Audi A3 lezen.

Audi past het kunstje op enkele modellen al een paar jaar toe: configureerbare dagrijverlichting. Met andere woorden: als gebruiker kun je zelf kiezen welke vorm de dagrijverlichting van jouw Audi heeft.

Verlichting Audi A3

In de geüpdatete Audi A3 zijn er vier opties, die je in het infotainmentsysteem kunt activeren. Tja, geinige gimmick, waarvan we ons afvragen of iemand ooit de moeite gaat nemen om ermee aan de slag te gaan.

Iets soortgelijks gaat op voor de verlichting in het interieur, die iedere keer dat je binnenkomt en weer weggaat een hele animatiecyclus doorloopt. Keuze heb je natuurlijk ook weer. Er zijn dertig kleuren!

Vlakkere en bredere grille

Hoe dan ook, door naar de écht belangrijke aspecten van de nieuwe A3. Zijn design is bijgepunt, met name aan de voorkant, waar de single-frame grille vlakker en breder is geworden.

Aanpassingen in interieur

Binnen in de A3 is ook het dashboard veranderd, met aangepaste roosters en een iets anders ingedeelde middenconsole. Verder is het multimediasysteem nu van een generatie nieuwer.

Alle Audi A3-modellen hebben standaard een virtual cockpit, 10,1-inch touchscreen, draadloze lader voor de telefoon en vier USB-C-poorten. Bizar is weer de mogelijkheid om achteraf opties te kopen.

On demand-functies

Apple CarPlay en Android Auto zijn bijvoorbeeld niet standaard. Die kun je ‘on demand‘ bestellen via de myAudi-app, net als adaptieve cruise assist en airco met twee zones.

Even voor de duidelijkheid: de software en hardware voor al die functies zit dus al in de auto, maar wordt alleen geactiveerd als jij er een (tijdelijk) abonnement op neemt.

Als mild hybrid

De Audi A3 is er in eerste instantie alleen met een 1,5-liter viercilinder benzinemotor, die hulp krijgt van een mild-hybridsysteem. Het model is 150 pk sterk en heeft standaard een zeventraps automaat.

Later dit jaar volgt een instapmodel met een 1,0-liter driecilinder en een handbak. Later introduceert Audi ook weer een plug-in hybridevariant van de A3 en de A3 Allstreet.

Audi A3 Allstreet

Die laatste is nieuw en staat 3,0 centimeter hoger op zijn wielen dan de gewone Audi A3. Verder volgt hij het typische softroaderrecept, met wat ‘ruig’ plastic op de flanken en rails op het dak.

