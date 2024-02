Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom duizenden nieuwe Audi’s en Porsches VS niet in mogen

Een groot probleem voor de Volkswagen Group. De Amerikaanse overheid heeft in verschillende havens duizenden nieuwe Audi’s, Bentleys en Porsches in beslag genomen.

De auto’s waren vanuit Europa verscheept naar de VS en onderweg naar Amerikaanse dealers, maar daar gaan ze voorlopig dus niet aankomen. Ze zijn direct in beslag genomen.

Verboden onderdelen

Volgens The Financial Times heeft de Amerikaanse overheid ingegrepen omdat er verboden onderdelen uit China in de Audi’s, Bentleys en Porsches zouden zitten.

De Verenigde Staten nam in 2021 de Uyghur Forced Labor Prevention Act aan, een wet die de import van goederen verbiedt die door Chinese dwangarbeiders zijn gemaakt.

Enkele duizenden Audi’s

Er zouden nu enkele duizenden Audi’s in beslag zijn genomen, een paar honderd Bentleys en ook rond de duizend Porsches. VW heeft de kopers van de auto’s een brief gestuurd met uitleg.

Oeigoerse dwangarbeid

Het probleem zou aan het licht gekomen zijn, toen een leverancier meldde dat een subleverancier uit het westen van China mogelijk gebruikmaakt van Oeigoerse dwangarbeid.

In de regio Xinjang wonen zo’n 12 miljoen Oeigoeren, die door de Chinese overheid worden onderdrukt. Al tien jaar lang bestaan er strafkampen waarin op grote schaal Oeigoeren worden opgesloten.

Klein onderdeel vervangen

VW zegt de situatie bij zijn subleverancier meteen te zullen onderzoeken. Van de duizenden auto’s die nu aan de ketting staan in Amerikaanse havens moet een klein elektrisch onderdeel worden vervangen.

Volgens de fabrikant zijn de werkzaamheden reeds begonnen, maar gaat het weken duren om al die auto’s te ‘repareren’. Klanten moeten dus nog even geduld hebben.

Joint venture in Xinjiang

Dit is overigens niet de eerste keer dat de Chinese activiteiten van VW onder het vergrootglas liggen. Het concern runt een joint venture met SAIC in de hoofdstad van Xinjiang.