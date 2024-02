Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze wegenbelastingvrije klassieker koop je voor weinig

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vinden we een betaalbare klassieker waarvoor je geen wegenbelasting hoeft te betalen: de Austin Allegro.

De Allegro is een bijzonder autootje die in de jaren 70 al gauw de bijnaam ‘flying pig’ kreeg. Hoewel het niet de meest indrukwekkende oldtimer is, koop je voor weinig geld de unieke klassieker. Tenminste, als je er een kan vinden.

Austin Allegro

Omdat de auto uit de jaren 70 komt, is hij volledig wegenbelastingvrij. Autovisie reed in 1973 met de hatchback en concludeerde dat hij ruim, comfortabel en schappelijk geprijsd is. Het verbruik is bescheiden, hij remt goed. Wel helt hij flink over in bochten en er is wat kritiek op de afwerking. Daarbij kan de klassieker nog wel eens roesten.

De auto is met twee motoren geleverd. De viercilinder heeft een slagvolume van 1,0 of 1,7 liter. De de bekende A- en E-serie motoren hebben nog wel wat kwaliteits- en betrouwbaarheidsproblemen. Hierdoor was de reputatie van de Allegro niet echt goed.

Goed onderhoud en (een dealer met) verstand van zaken is dus belangrijk.

Wegenbelastingvrije klassieker als occasion

We vinden de wegenbelastingvrije klassieker in Nederland voor net geen 6.000 euro. De Austin heeft de 1,0-liter motor met 54 pk. De occasion is origineel in Nederland geleverd, heeft iets meer dan 47.000 kilometer ervaring en heeft één eigenaar gehad. Dat zijn al drie grote pluspunten!