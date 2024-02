Deel dit: Share App Mail Tweet

Betekent toename van elektrische auto’s ook een schonere lucht?

Op papier is de CO2-uitstoot van elektrische auto’s 0 gram per kilometer. Wordt de lucht die wij inademen dan ook schoner nu het aantal EV-rijders toeneemt? Een vraag die ook bij het Britse Leasing Options speelde, waardoor het besloot een onderzoek in te stellen.

Het is, zoals veel EV-critici geregeld aanstippen, uiteraard niet zo dat elektrische auto’s in de praktijk helemaal uitstootvrij zijn. De energie waarop EV’s rijden moet immers elders opgewekt worden. Nu is dit nog veelal grijze stroom, maar het idee is dat energieproductie in de toekomst op duurzamere wijze zal gebeuren.

Uitstoot van fijnstof bij elektrische auto’s

Daarnaast produceren alle auto’s fijnstof door slijtage van onder meer de banden en remmen. Dankzij het zware accupakket dat EV’s meezeulen, krijgen de banden van elektrische auto’s het zelfs zwaarder te verduren dan de veelal lichtere auto’s met traditionele verbrandingsmotoren.

Deze extra fijnstofuitstoot wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de manier van remmen. EV’s maken vaak gebruik van regeneratief remmen, waarbij de de elektromotoren als een soort dynamo werken en juist stroom opwekken. Hierbij vertraagt de auto, waardoor de daadwerkelijke remmen van elektrische auto’s veel minder nodig zijn. Volgens Milieu Centraal stoten EV’s in totaal (dus slijtage van remmen en banden samen) 17 procent minder fijnstof uit dan hun fossiele tegenspelers.

Correlatie EV-toename en luchtkwaliteit

Afijn, terug naar het onderzoek. De Britten waren benieuwd of de toename van elektrische auto’s terug te zien is in de luchtkwaliteit en bestudeerden daarvoor 26 Europese landen. Gekeken werd naar de EV-toename tussen 2021 en 2022 per 100.000 inwoners en naar de luchtkwaliteit in diezelfde periode. “Deze bevindingen werden vervolgens gerangschikt op een totaalscore van 51. Hoe hoger de score, hoe sterker de correlatie tussen het gebruik van elektrische auto’s en de algemene luchtkwaliteit in dat land”, schrijven de onderzoekers.

Land Toename EV’s per

100.000 inwoners

2021 – 2022 Percentage ver-

betering luchtkwaliteit

2021 – 2022 Score

(van totaal 51) 1 IJsland 1.611 +44,3% 51 2 Luxemburg 937 +17,8% 47 3 Malta 1.543 +13,3% 45 4 Noorwegen 2.570 +6,7% 42 5 Zwitserland 460 +7,4% 38 6 Zweden 912 +6,1% 35 7 Oostenrijk 280 +7% 34 8 Estland 75 +16,9% 32 9 Hongarije 51 +18,7% 31 10 Ierland 318 +6,3% 30

Iedereen die ooit onderzoekslessen gehad heeft, weet dat correlatie nog geen causaliteit betekent. De onderzoekers hebben dus een verband gevonden, maar dat wil niet zeggen dat de schonere luchtkwaliteit daadwerkelijk te danken is aan de toename van elektrische auto’s. Het is immers niet ondenkbaar dat landen met een flinke EV-stijging tegelijkertijd (op andere wijze) pogen de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat zou passen in de groene idealen die veel overheden uitspreken.