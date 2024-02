Deel dit: Share App Mail Tweet

Zuinige en compacte occasion voor 5.000 euro: dit is de beste keus

Deze week zoeken we naar forensenautootjes die lekker zuinig zijn en niet te veel kosten. Eerder kwamen al een Italiaanse hatchback en deze Ford-occasion voorbij. Geen daarvan is echter een betere keus dan deze tweedehands auto: de Renault Twingo.

Met meer dan 700 aangeboden exemplaren op verkoopsite Gaspedaal.nl, is het aanbod van de Twingo een tik groter dan dat van die andere twee modellen.

Renault Twingo (2007 – 2014) als betaalbare occasion

Zo fantasievol als de eerste Twingo was… dan is deze tweede generatie wel wat saai. Het is een gemakkelijk rijdende auto, waarmee je in druk stadsverkeer, maar ook op je dagelijkse stuk snelweg prima uit de voeten kunt. In het begin moet je wennen aan het digitale instrumentarium, in het midden van het dashboard.

De stoelzittingen van de Renault Twingo zijn vrij kort, maar je rijdt geen echt lange ritten met deze occasion. Het veercomfort is prima en gemiddeld haalt de tweedehands auto 1 op 15. Damesauto? Ehhh… waarom denk je dat er alleen links een make-up spiegel zit? Er is volop aanbod van dit model, zoals dit mooie exemplaar (2012, 90.500 km) die voor 4.599 euro te koop staat bij een autobedrijf in Haaksbergen.

De Renault Twingo is technisch relatief eenvoudig en kwalitatief best een goede tweedehands auto. Er komen wel eens wat elektronische storingen voor bij de occasion, maar daarin zijn weinig overeenkomsten te herkennen, waardoor we die niet als vaker voorkomend euvel kunnen duiden. Mechanisch is er op de Twingo ook niks concreets aan te merken. Prima ding!

De beste tweedehands auto

Hoe verhoudt de Renault Twingo zich tot de andere kandidaten van deze week? Gezien de vele mogelijke technische probleempjes valt de Ford Ka af. De Panda is leuk en biedt veel ruimte, maar die heb je niet nodig. Feitelijk voldoet de Twingo precies aan al je eisen en daarbij is de voorbeeldauto voor dit budget op dit moment de beste deal.