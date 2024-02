Deel dit: Share App Mail Tweet

Hé Elon Musk, BYD heeft nu al een eigen Tesla Roadster

Grootse beloftes deed Elon Musk over de nieuwe Tesla Roadster. Vooralsnog lijken fanaten van het EV-merk geduld te moeten hebben, tenzij ze willen overstappen naar BYD. De Chinese autobouwer komt namelijk deze maand nog met een eigen elektrische sportwagen.

We hoeven je inmiddels niet meer uit te leggen wat BYD is. Het merk behoort immers tot de grootste spelers in de Chinese autosector en poogt al enige tijd in Europa door te breken. Ook in Nederland zijn al meerdere modellen te koop.

Antwoord van BYD op Elon Musk

Deze nieuwe sportwagen echter nog niet. De super-EV moet een antwoord vormen op de Tesla Roadster van Elon Musk. Nou ja, antwoord? We wachten nog altijd op die supercar met Tesla-embleem, terwijl BYD eind deze maand zijn supercar al lanceert.

Dat doet de Chinese autogigant overigens onder eigen vlag. Nee, daarvoor gebruikt het zijn kersverse luxemerk YangWang. Deze Tesla Roadster-concurrent heet dan ook de YangWang U9. Aan de styling is echter goed te zien dat het om een BYD-product gaat. Let bijvoorbeeld op het ontwerp van de koplampunits. Dit doet denken aan de verlichting van de BYD Seal.

Specificaties van YangWang U9 versus Tesla Roadster

Is de EV in theorie een match voor de Tesla’s supercar? Jazeker. Het Chinese elektromonster sprint met circa 1.300 pk in minder dan 2 seconden van 0 naar 100 km/h, zo stelt BYD. Daarmee is-ie sneller dan de Roadster, die een door Elon Musk beloofde sprinttijd heeft van 2,1 seconden.

Bij 300 km/h treedt de snelheidsbegrenzer echter in werking, terwijl de Tesla Roadster verder accelereert tot een geclaimde topsnelheid van meer dan 400 km/h. En waar de Roadster een actieradius van meer dan 1.000 kilometer belooft, houdt de supercar van BYD het bij 700 kilometer. Als Elon Musk en BYD het waar kunnen maken, zouden dit allebei indrukwekkende bereikcijfers zijn.

Loodzware super-EV

Om die range te halen (of er in de buurt te komen) plaatst BYD een 100 kWh-accupakket in de bodem van zijn EV. Een joekel van een batterij, die samen met de vier elektromotoren het gewicht van de Tesla Roadster-concurrent opkrikt naar 2.475 kilogram. Niet bepaald het gewicht dat je verwacht bij een supercar. Desondanks zijn we nieuwsgierig naar deze YangWang U9. Nog even geduld, na de lancering op 25 februari weten we meer.