Deze zuinige en moderne occasion is nu uiterst betaalbaar

Deze week zoeken we naar een geschikte tweedehands auto voor woon-werkverkeer. Het openbaar vervoer is namelijk geen ideale optie voor degenen die onregelmatige diensten draaien. Gezien je voornamelijk alleen reist is ruimte van ondergeschikt belang. Verbruik en betaalbaarheid spelen wel een belangrijke rol, iets waar deze Ford Ka-occasion punten scoort.

Eerder deze week schreven we al over zijn Italiaanse concurrent. Op verkoopsite Gaspedaal.nl staat een vergelijkbaar aantal exemplaren te koop. Wel is de Ford die wij in dit artikel behandelen een tik moderner dan de Italiaanse hatchback.

Ford Ka (2008 – 2017) als betaalbare en zuinige occasion

De versnellingspook in de tweedehands auto staat op een sokkel aan het dashboard. Dat is even wennen, maar daarna wil je niet anders meer. Ja, de Ka is klein van binnen, maar het is wel mooi dat de zitting van de voorstoel in hoogte verstelbaar is.

De Ford Ka rijdt verder erg fijn, hij stuurt en schakelt gewoon lekker en het veercomfort is ook goed. Op de snelweg valt op hoe stil het interieur van de occasion is, tenzij je op ruw asfalt rijdt. Een gemiddeld verbruik van 1 op 16 á 17 is goed best haalbaar. Aanbod is er genoeg, zoals de blauwe 1.2 ‘Comfort’ (2011, 87.000 km) voor 4.995 euro in de aanbieding bij een autobedrijf in Oploo.

Aandachtspunten bij de tweedehands auto

Het kunststof thermostaathuis kan breken. Daardoor ontsnapt er koelvloeistof en dat leidt tot oververhitting van de occasion. Het is te hopen dat dit tijdig wordt gezien, anders wordt dat wel een serieuze schadepost. Het contactslot van de Ford Ka gaat wel eens stuk, dat is vooral erg onhandig.

Te snel stationair draaien of afslaan tijdens het remmen is een scheurtje in de carterventilatie, dat is met een stukje tape zo weer gemaakt. Een kapotte kachelkraan zorgt voor stank in de occasion, daar moet een nieuwe in. Er zijn ook wat elektronische euveltjes bekend bij de Ford Ka. De tweedehands auto is dus niet zo betrouwbaar als deze ruime Japanner.