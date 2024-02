Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze BYD Dolphin Mini is een elektrische auto voor 18.700 euro

De BYD Dolphin is met een prijskaartje van 29.990 euro een van de goedkoopste elektrische auto’s van ons land. Wist je echter dat de Chinese fabrikant ook een kleinere variant van de EV heeft die nog minder kost?

Heel toepasselijk heet dit model de BYD Dolphin Mini, al gaat de elektrische auto in China als Seagull door het leven. Daar koop je de EV al voor minder dan 10.000 euro. Dat bleef niet onopgemerkt, in 2023 schaften maar liefst 280.000 Chinezen een Seagull aan. Als Dolphin Mini zet het merk die Seagull nu internationaal op de markt.

Prijs van de BYD Dolphin Mini EV

Te beginnen in Zuid-Amerika, waar de mini-EV nu in verschillende landen leverbaar is. De elektrische auto zou eind deze maand ook Brazilië binnenrijden, waar de BYD Dolphin Mini naar verluidt vanaf 99.800 Braziliaanse real te koop is. Omgerekend komt dat neer op zo’n 18.700 euro.

Wat krijg je als Braziliaan voor die prijs? Een EV met onderin een 30 kWh-batterij die een actieradius van 300 kilometer mogelijk maakt. Let wel, dit is volgens de verouderde NEDC-meetmethode. Optioneel kun je de BYD Dolphin Mini ook krijgen met een 38 kWh-accu, waarmee je een geclaimde 400 kilometer zou moeten kunnen halen.

Komt de elektrische auto naar Nederland?

Die range zul jij echter niet halen. Niet alleen omdat het praktijkverbruik vaak tegenvalt, maar ook omdat je de spotgoedkope elektrische auto voorlopig niet in Europa zal zien. De Chinezen lijken nog geen concrete plannen te hebben om de BYD Dolphin Mini naar Europa te halen. De vraag is daarbij ook of de kleine EV überhaupt door onze striktere (veiligheids)eisen komt.