Felle kritiek op EX30: Volvo verkiest soundbar boven veiligheid

De Volvo EX30 heeft geen instrumentencluster en ook geen head-up display. Voor je snelheid moet je opzij kijken, naar het grote infotainmentscherm. Een flink bekritiseerde keuze waar een vreemde reden voor is.

Begin deze week vond de finaletest van de Car of the Year-award plaats in Frankrijk. Kanshebbende automerken kregen de mogelijkheid om hun genomineerde model nog een maal te pitchen. Zo ook Volvo met de volledige elektrische EX30. De jury, waar ook Autovisie en De Telegraaf met twee redacteuren deel van uitmaakt, uitte felle kritiek op veiligheidsmerk Volvo.

Stevige kritiek op de Volvo EX30

Dat heeft met name te maken met de matige ergonomie. Zo bevinden de raambedieningsknoppen zich op een onhandige plek op de middentunnel. Daarnaast is er het grote scherm dat bijna alle knoppen en een instrumentenpaneel achter het stuur moet vervangen.

Vanuit de jury kwamen verschillende vragen over Volvo’s keuze voor dit centrale scherm. Dat een rebels merk als Tesla de trend van grote touchscreens gestart is, is tot daaraan toe, maar dat een merk dat trots is op haar veiligheidsreputatie er ook in meegaat, leidde tot felle kritiek.

Geluid belangrijker dan veiligheid

Het scherm, dat het productieproces van de Volvo EX30 vereenvoudigt, brengt risico’s met zich mee. Als bestuurder moet je immers opzij kijken om de snelheid te kunnen aflezen. Terecht werd vanuit de jury de vraag gesteld of een head-up display hier geen uitkomst had kunnen bieden.

Dat ging niet, zo verklaarde de internationale Volvo-woordvoerder de keuze tegenover Autovisie en de rest van de Car of the Year-jury. De soundbar, die vanwege zijn eenvoudige opzet duurzamer is dan een complete geluidsinstallatie met meerdere speakers, zit een HUD namelijk in de weg. Dus geluid is belangrijker dan veiligheid? “Ja”, antwoordde de woordvoerder. Een pijnlijke misser.

Mogelijk in toekomst wel een head-up display

Overigens geeft Volvo gelijk toe dat de EX30 in de nabije toekomst mogelijk wél een head-up display krijgt. Dit naar aanleiding van kritiek van zowel de pers als het publiek.

Drie EX30-uitvoeringen

De Volvo is er in drie uitvoeringen. De Single Motor kost 36.795 euro, heeft een bereik van 344 kilometer en is 272 pk sterk.

Daarboven staat de Single Motor Extended Range, die een grotere batterij heeft (69 kWh in plaats van 51 kWh) en daardoor een range van 476 kilometer.

Helemaal boven aan het leveringsprogramma staat de Twin Motor Performance, die met 428 pk een vrij overdreven aantal paardenkrachten heeft. Hij gaat in 3,6 seconden naar 100 km/h en komt 450 kilometer ver.

Snelladen kan de EX30 met maximaal 175 kW, wat in de praktijk betekent dat zijn batterij na iets van 26 minuten weer voor 80 procent vol zit.