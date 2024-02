Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare sportwagens: 3 occasions voor minder dan 20.000 euro

We stevenen af op een wereld vol elektrische auto’s. Veel autofanaten gruwelen ervan. Daarom vandaag drie betaalbare sportwagens mét verbrandingsmotor. Deze occasions pik je op voor minder dan 20.000 euro.

Uiteraard is betaalbaar een subjectief begrip. Maar goed, je moet ergens de grens trekken. Ditmaal bij twintig mille, waardoor deze tweedehands Audi RS 5 zich nét niet in dit rijtje mag scharen.

3 occasion als betaalbare sportwagens

Ook de term sportwagen is multi-interpretabel. Voor ons hoeft het echter geen 500 pk sterke tweezitter te zijn met vleugeldeuren en de motor achterin, al is dat laatste wel het geval bij onze eerste kandidaat.

1. Toyota MR2 – 17.250 euro

We beginnen namelijk met een Toyota MR2, die zijn 2,0-liter viercilinder inderdaad huisvest achter de twee zitplaatsen. De zestienklepper werd bij ons enkel zonder turbo geleverd, terwijl Japanners en Amerikanen wel konden genieten van een geblazen motor. Wij moesten het doen met maximaal 175 pk.

De Toyota MR2 heeft een targadak, waardoor je van het zonnetje kunt genieten, zonder al te veel op carrosseriestijfheid in te leveren. Van deze tweede generatie MR2 zijn er slechts enkele honderden verkocht in Nederland, waardoor occasions schaars zijn op de tweedehandsmarkt. Wel vonden we dit beeldige exemplaar uit 1994 met 160.000 kilometer op de teller. De eigenaar hoopt er ruim 17 mille voor krijgen.

2. Nissan 350Z – 16.500 euro

Eveneens van Japanse komaf is de Nissan 350Z (al is-ie in Amerika ontwikkeld). Het is een betaalbare sportwagen uit de zeroes die als coupé en cabriolet geleverd werd.

De 350Z heeft drie verschillende motorvarianten gekend. Allereerst de VQ35DE. Deze atmosferische 3,5-liter V6 is samen met Renault ontwikkeld en levert zo’n 280 pk, waarna een 300 pk sterke RevUp-versie volgde. Die kreeg er variabele klepstelling aan de uitlaatkant bij en de toerenbegrenzer werd met 500 toeren verhoogd naar 7.000 toeren.

Een aandachtspunt voor beide motoren is het relatief hoge olieverbruik. Dat probleem speelt niet zozeer bij de 313 pk sterke VQ35HR, die vanaf 2007 in de Nissan 350Z geleverd werd. Deze modellen zijn echter gewild, schaars en daardoor ook zeer prijzig.

Perfect is de Nissan 350Z niet. Aan boord vind je veel plastic en met een gewicht van zo’n 1.600 kilogram is het een relatief zware jongen. Daarnaast zijn veel Nissan 350Z-occasions door de jaren heen flink afgetrapt. Desondanks vind je nog genoeg nette modellen voor een redelijk bedrag. Denk aan dit exemplaar uit 2003 met 147.000 kilometer op de teller.

3. BMW E92 335i – 19.950 euro

Als afsluiter van deze lijst met betaalbare sportwagens een BMW 3-serie. Uiteraard niet zomaar een Dreier, maar een 335i van de E92-generatie. Onder de kap van deze BMW vind je een twin-turbo zes-in-lijn die 306 pk en 400 Nm produceert. Niet gek, maar het vermogen van deze zogenaamde N54-motor kan nog verder worden opgekrikt.

BMW E92 335i-occasions beginnen bij zo’n 11.000 euro. In deze prijsklasse tref je echter veelal geïmporteerde modellen met hogere kilometerstanden. Dit exemplaar is origineel Nederlands en heeft volgens de verkoper pas 83.000 kilometer op de teller. Wel zit je hiermee aan de bovengrens van de budgetbeperking die we ons voor deze lijst met sportieve occasions hebben opgelegd.

Lotus als alternatief voor deze betaalbare sportwagens

Zijn deze sportwagens je te duur? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in dit tweedehandsje. Het betreft een heuse Lotus die je voor een spotprijs op de kop tikt.