Deze Toyota Supra-occasion kost véél meer dan jij verwacht

Prijzen van JDM-legendes zijn de afgelopen jaren fors omhoog geschoten. De Toyota Supra-occasion die nu in Best te koop staat maakt het echter wel heel bont.

De populariteit van dergelijke auto’s is voor een groot deel te danken aan de Fast & Furious-filmreeks. Eerder schreven we al hoeveel geld iconische modellen zoals de Nissan Skyline R34 GT-R, Mitsubishi Lancer Evo VII en Mazda RX-7 FD nu kosten als occasion.

Toyota Supra in originele staat

Van de Supra is met name de vierde generatie erg geliefd. Dit vanwege de befaamde 2JZ-motor die in dit model geleverd werd. Een oersterk motorblok met veel tuningspotentie.

Die potentie is in veel gevallen benut, waardoor het vinden van een origineel exemplaar knap lastig is geworden. Bij Fabrieksnieuw, het bedrijf van Rick van Stippent, staat een Toyota Supra te koop die nog nooit een rollenbank heeft gezien. Wel hangt er een bijzonder hoog prijskaartje aan.

Prijs van de occasion

Turboloze varianten van de vierde generatie Supra worden online voor zo’n 30.000 euro verhandeld. Versies mét turbo kosten al gauw het dubbele. Rick van Stippent doet daar nog eens een ton bij op. Hij vraagt namelijk 159.950 euro voor zijn Japanner.

Een behoorlijk bedrag, zeker als je je bedenkt dat de enige andere vierde generatie Toyota Supra-occasion op Gaspedaal.nl voor minder dan de helft de deur uit mag. Dat rechtsgestuurde exemplaar is met zijn 900 pk echter verre van standaard.

Het verkoopargument van Van Stippent is dan ook dat zijn onverprutste Toyota Supra in fabrieksnieuwe staat is, zoals hij ook claimde bij deze Passat. De bi-turbo 2JZ-GTE onder de kap van zijn occasion levert nog altijd de standaard 330 pk waarmee hij uit de fabriek kwam.

Automaat

Deze Toyota Supra komt origineel uit Duitsland. Sinds hij in februari 1994 het levenslicht zag, heeft de occasion zo’n 60.500 kilometer gereden. De Japanner is echter niet geleverd met de begeerlijke handbak, maar met de viertraps automaat. Voor bijna 160 mille hadden wij toch wel graag zelf willen schakelen.

Het is een aardige som geld. Maar voor dit soort auto’s is het maar net ‘wat de gek ervoor geeft’. Weet wel dat je voor dit bedrag ook een hagelnieuwe, vijfde generatie Toyota Supra én een vierde generatie als occasion kunt kopen. Voor nog geen tiende van het geld, kun je ook een derde generatie Supra in Lamborghini-jasje op de kop tikken.