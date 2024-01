Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe elektrische auto is een mini-EV die 7.630 euro kost

Een elektrische auto voor nog geen 8.000 euro? Jazeker, al is auto misschien een beetje veel eer. We hebben het over de Yue 01. Een mini-EV voor een mini-prijs.

De Yue 01 is een creatie van Electric House, een dochtermerk van het nog relatief jonge SiTech. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een Chinese auto, al lag het er bij zijn voorganger, de Young Guangxiaoxin, nog dikker bovenop.

Elektrische auto voor 7.630 euro

Afhankelijk van de uitvoering, kost de EV tussen de 7.630 euro en 8.400 euro. Nou ja, euro? Dat is de omgerekende prijs bij de huidige wisselkoers. De elektrische auto is in China voor die prijs te koop, maar in Europa zul je hem niet gauw tegenkomen. Volwaardige EV’s die aan de Europese (veiligheids)eisen voldoen, zijn simpelweg niet te maken voor zo weinig geld.

De Yue 01 is dan ook gericht op Chinese jongelui die een elektrische auto zoeken. Hoewel we het model bij ons vermoedelijk nooit tegen zullen komen, zijn we toch benieuwd wat het autootje van nog geen acht mille te bieden heeft.

Mini-EV met plek voor vier

In ieder geval zitplek voor vier personen, al zal het met zijn lengte van 3,75 meter, breedte van 1,65 meter en hoogte van 1,55 meter een krappe bedoening zijn. Het interieur van de elektrische auto heeft een erg Chinese uitstraling en doet ons, zeker in deze kleurstelling, denken aan de eveneens Chinese Zeekr X die wij recent reden.

De mini-EV komt in verschillende versies, waarbij enkel het instapmodel voorzien is stofbekleding in plaats van kunstleer. Verder vind je aan boord van de elektrische auto een draadloze telefoonoplader, een 10,1-inch infotainmentscherm en een 7-inch instrumentenpaneel.

Teleurstellende topsnelheid

In de neus ligt een elektromotor die, ongeacht de uitvoering, een bescheiden 48 pk en 125 Nm koppel naar de voorwielen stuurt. Wel zijn er twee accupakketten leverbaar die elk een eigen actieradius met zich meebrengen. De instapper heeft een 24 kWh-accu met een opgegeven range van 251 kilometer, terwijl de 32 kWh-variant 335 kilometer ver komt op één lading. Volgens de Chinese EV-fabrikant is een andere versie met ruim 400 kilometer aan rijbereik onderweg.

Als die onderweg is in een Yue 01, zal het nog wel even duren. Volgens de fabrikant ligt de topsnelheid van de elektrische auto op slechts 100 km/h. Tja, dan kun je net zo goed in een L7e-voertuig zoals deze Microlino stappen. Eveneens een mini-EV, maar dan wél leverbaar in Europa. Het verschil is dat de Microlino al gauw drie keer zoveel kost.