Brandstofaccijns in 2024: wat doet de prijs van benzine dit jaar?

Nederland kent forse brandstofaccijns. De vraag is: wat gaat de prijs van benzine, diesel en lpg in 2024 doen?

Toen Rusland besloot Oekraïne binnen te vallen, ging de olieprijs door het dak. Dit resulteerde in torenhoge brandstofkosten. Bij sommige tankstations kostte een liter benzine meer dan 2,50 euro. De overheid greep in en verlaagde in april 2022 de brandstofaccijns met 21 procent, waardoor benzine weer enigszins betaalbaar werd.

Korting op brandstofaccijns ten einde

Een deel van deze korting liep afgelopen juli al ten einde. De heffing op brandstof ging medio 2023 van 0,65 euro per liter, naar bijna 0,79 euro per liter. Dat klinkt als een stijging, maar de overheid sprak over ‘het afbouwen van een accijnsverlaging’.

De rest van de korting zou begin deze maand ten einde lopen, waardoor de prijs van benzine, diesel en lpg weer zou oplopen. Ook stond een inflatiecorrectie op de planning, waardoor de prijzen nog verder zouden stijgen.

Accijns op benzine, diesel en lpg blijft heel 2024 gelijk

Zoals je wellicht gemerkt hebt (of juist niet), is daarvan niks terechtgekomen. De Tweede Kamer stemde afgelopen september namelijk in om de brandstofaccijns niet verder te verhogen.

Een deel van de oorspronkelijke korting uit april 2022, blijft dus nog van kracht. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de accijns op benzine, diesel en lpg zeker tot 1 januari 2025 niet verhoogd.

Benzine en diesel in Duitsland en België véél goedkoper

Dat betekent overigens niet dat wij Nederlanders nu goedkoop uit zijn. Op dit moment kost een liter E10 in Nederland zo’n 1,97 euro, terwijl onze zuiderburen voor diezelfde liter slechts 1,62 euro aftikken. Het verschil met Duitsland, waar een liter benzine zo’n 1,72 euro kost, is iets kleiner.

Voor een liter diesel betaal je aan de Nederlandse pomp momenteel 1,89 euro. In België ben je 0,11 euro goedkoper uit en in Duitsland zelfs 0,20 euro per liter.

Andere factoren

Je zou het haast vergeten, maar de prijs die je aan de pomp betaalt, is ook voor een deel afhankelijk van de niet te voorspellen olieprijs. Naast brandstofaccijns komen er ook nog raffinage-, opslag-, vervoers- en exploitatiekosten bij. Over het totaal wordt nog eens 21 procent btw gerekend.

Gelijkblijvende brandstofaccijns in 2024 zijn in ieder geval een prettig vooruitzicht voor automobilisten. De transitie naar elektrisch rijden mag dan zijn ingezet, maar de meesten tuffen nog steeds rond in een auto met verbrandingsmotor. Zij kunnen wel wat extra brandstofkosten besparen met deze acht tips om zuiniger te rijden.