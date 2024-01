Deel dit: Share App Mail Tweet

Zuinige en luxe Fisker Karma-occasion is goedkoper dan je denkt

De Fisker Karma is een ware nekkendraaier. Als tweedehands auto is deze luxueuze en zuinige hybride vandaag de dag goedkoper dan je zou verwachten.

Henrik Fisker, ontwerper van onder meer de BMW Z8 en Aston Martin DB9, richtte in 2007 Fisker Automotive op, dat voortvloeide uit het designbureau dat de Deense ontwerper twee jaar eerder startte. Het geesteskind van het nieuwe automerk was de Karma. Een uiterst bijzondere verschijning die tegenwoordig relatief betaalbaar is als tweedehands auto.

Occasion met bijzondere techniek

Dankzij zijn grote wielen, lange wielbasis en lage dak (met daarin zonnepanelen verwerkt), rijd je met de Fisker Karma niet onopgemerkt voorbij. Niet alleen vanbuiten is het model indrukwekkend, ook vanbinnen. Dit vanwege de sierlijke vormgeving van het interieur, maar ook dankzij de bijzondere techniek aan boord.

De plug-in hybride huisvest dan wel een 2,0-liter viercilinder die de Fisker Karma bij General Motors uit het magazijn trok, maar deze zorgt niet voor de aandrijving. De verbrandingsmotor fungeert als generator voor het 20 kWh-accupakket. Twee elektromotoren die samen 408 pk en 1.300 Nm produceren, zorgen voor de aandrijving.

Volgens de fabrikant bedraagt het verbruik bijna 1 op 48. Nu zijn de opgegeven verbruikscijfers van hybrides niet altijd even realistisch, omdat het sterk afhangt van de rijstijl aan het laadgedrag van de bestuurder. In de praktijk zul je er hoe dan ook bovengemiddeld zuinig mee kúnnen rijden.

Fisker Karma als tweedehands auto

Geschat wordt dat van het model slechts 2.500 exemplaren gebouwd zijn. Daarvan kwamen er 179 naar Nederland. Een zeldzaamheid dus. Als occasion vinden we op dit moment negen modellen op verkoopsite Gaspedaal.nl. Opvallend veel voor het beperkte aantal Karma’s in ons land.

Prijzen beginnen bij zo’n 30.000 euro voor exemplaren met meer dan een ton op de klok. Een fors bedrag, maar dankzij het tijdloze design zien Fisker Karma-occasions er nog altijd een heel stuk duurder uit dan ze zijn. Uiteraard hing er ook een beduidend hoger prijskaartje aan de auto toen hij nog nieuw verkocht werd. Zelfs voor de goedkoopste uitvoering betaalde je in 2011 ruim een ton in Nederland.

Niet zonder risico

Fisker ken je tegenwoordig misschien van zijn elektrische modellen zoals de Ocean en Pear. Hoewel het huidige merk (Fisker Inc.) dezelfde oprichter kent, is het op papier een ander bedrijf dan Fisker Automotive. Dat merk ging namelijk failliet. Hoe dat kon gebeuren, legt Sjoerd van Bilsen je in onderstaande video uit.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Het probleem is dat het kopen van een Fisker-Karma-occasion daardoor niet geheel zonder risico’s is. Zo zullen reserveonderdelen niet zo voorradig zijn als bij andere, nog bestaande merken. In onze koopwijzer van de Karma stellen we dan ook dat zelfredzaamheid gewenst is als je voor deze tweedehands auto kiest.