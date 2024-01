Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit peperdure luxemerk verkocht meer auto’s dan ooit

Er worden steeds minder nieuwe auto’s verkocht. Toch wist een luxemerk meer exemplaren te verkopen dan ooit. Rolls-Royce verkocht in 2023 meer dan 6.000 auto’s.

Voor een volumefabrikant als Volkswagen, BMW of Tesla is 6.000 auto’s niets. Voor de Engelse autobouwer van peperdure luxeauto’s is het een record.

Record voor Rolls-Royce

Het record van vorig jaar (2022) is maar net verbroken. Vorig jaar verkocht Rolls-Royce 6.021 auto’s. Dit jaar waren het er 11 meer. Dit betekent een groei van 0,21 procent van de verkoopcijfers. Omdat je bij het Britse luxemerk al gauw een half miljoen euro voor een model betaald, gaat het bij 11 auto’s toch om serieuze omzet.

Hoe de verdeling van modellen en afzetmarkten exact is, laat Rolls-Royce niet weten. Wel geeft het merk aan dat Noord-Amerika en China de belangrijkste afzetmarkten zijn. Ook in het Midden-Oosten, Azië-pacific en Europa is een groei van de verkoopaantallen te zien.

Nederland

Kijken we naar Nederland, dan zijn er in 2023 minder auto’s van Rolls-Royce geregistreerd. In 2022 werden er 14 exemplaren op kenteken gezet. In 2023 was dit één auto minder. In totaal zijn er op dit moment 1.531 auto’s van het Britse luxemerk in ons land geregistreerd. Er staat zelfs al een nieuwe Spectre op kenteken.

De Rolls-Royce die op dit moment het vaakst geregistreerd staat in Nederland, is de Silver Shadow. Van dat model staan er 421 op kenteken. Dat betekent dan 27 procent van de Rolls-Royces in ons land een Silver Shadow is.

Rolls-Royce Uw Garage

Michiel Aalberts heeft zo’n Rolls-Royce Silver Shadow van de tweede generatie. In onderstaand video vertelt hij alles over zijn klassieker.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond