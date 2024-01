Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrisch rijden voor 15.000 euro: met deze occasion kan het

De vraag naar elektrische occasions is ingestort, door te veel mensen die alleen aan de korte termijn denken. Ja, natuurlijk komt er MRB voor deze auto’s, maar met zonnepanelen en een flinke accu in huis rij je bijna voor niks, óók in het snelgroeiende aantal milieuzones.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrisch rijden voor 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een elektrische auto voor maximaal 15.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de Hyundai Ioniq Electric niets? Kijk dan naar de occasions van morgen en woensdag.

Hyundai Ioniq Electric (2016 – 2022)

Dit eerste model met de naam Ioniq is lekker onderscheidend. De tweedelige achterruit vraagt in het gebruik wat gewenning. De aflopende daklijn maakt dat de instap achterin niet heel handig is, terwijl de ruimte achterin groot genoeg is voor volwassenen.

De bagageruimte van de occasion is met 462 liter veruit de grootste van dit drietal. Het futuristische dashboard went snel. De Ioniq rijdt heel prettig, best comfortabel. Bovendien is hij lekker zuinig, we hebben wel eens een verbruik van 14 kWh/100 km genoteerd. Met de 28 kWh-accu is dat een actieradius van 200 km, met 40 kWh zo’n 275 km. Er staan de nodige Ioniqs te koop, zoals de mooie rode ‘Comfort’ (2017, 142.000 km) voor 14.950 euro bij een autobedrijf in Dussen.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Het gebeurt wel eens dat een Ioniq niet start met bijladen. Er zit dan een soort aanslag op één of meer punten van de aansluiting. Voorzichtig weghalen is de simpele oplossing. Verder is de elektrische Ioniq ook superbetrouwbaar.